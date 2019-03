El nuevo ridículo de Belén Esteban: descubra cómo la han humillado en 'GH Dúo'

Belén Esteban volvió a perder los nervios en directo. Sucedió el 24 de marzo de 2019 en el debate de 'GH Dúo'. La de Paracuellos protagonizó una monumental bronca con Maite Galdeano, madre de la concursante Sofía Suescun.

El jueves anterior, día 21 de marzo de 2019, Maite Galdeano mandó "a la mierda" al público de ‘GH Dúo' por cómo abucheaba a su hija. El domingo siguiente, durante el debate, el presentador, Jordi González de preguntó si Sofía iba a ser expulsada en la próxima gala o no, a lo que Galdeano contestó:

Ya veremos. Tiene mucha gente que la apoya también. A estas alturas no me gusta mucho mojarme...

Esta afirmación, tan calmada, enfureció a la colaboradora del debate, Belén Esteban, quien le dijo a Galdeano:

Anda, joróbate. El otro día mandas al público a la mierda y hoy no sabes. ¡Venga, hombre! ¡Esto es acojonante" ¡Yo utilizo lo que veo! Es que el concurso de tu hija me ha parecido una mierda, así de claro lo digo.

Galdeano contraatacó:

Así, la madre de Sofía, volvió a justificar su comportamiento en la gala anterior:

Lo que hice no estuvo bien y pido disculpas , pero después de tanto tiempo, yo también me harté.

Y Belén estalló:

¿De qué te has hartado? Deja a tu hija, Maite... Yo también he estado en esa casa y me han abucheado en todas las galas. No te entiendo y ojalá el público esta vez sea listo