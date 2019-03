Lo que hay detrás de la traición de Terelu Campos a su amiga Rocío Carrasco

El 25 de marzo de 2019, Terelu Campos dijo en ‘Sálvame' que su amiga Rocío Carrasco está mal, muy mal. Y es curioso porque la periodista siempre se ha negado a hablar de la vida personal de la hija de Rocío Jurado (a la que considera parte de su familia).

En los últimos meses, Rocío Carrasco ha sufrido un palo judicial en su batalla contra su ex marido , Antonio David Flores. La hija de rocío Jurado perdió la demanda que le había interpuesto al ex guardia civil. Él dice que el caso está cerrado pero ella no se rinde y ha recurrido la sentencia.

De momento, los hijos de ambos viven con él y ella se ha aislado del mundo durante meses aunque habría fichado por ‘MasterChef Celebrity' para la nueva temporada del concurso de TVE.

Y mientras todo esto sucedía, la gran amiga de Rocío Carrasco, Terelu Campos, guardaba silencio, como siempre en ‘Sálvame'. La periodista nunca se ha metido en la vida privada de la que considera una ‘hermana'.

El 25 de marzo de 2019, Gustavo González explicó que la hija de Rocío Jurado no habría perdido la esperanza de recuperar "en algún momento" la relación con sus hijos y aseguró:

"Rocío Carrasco está esperando a que no estén bajo la influencia del padre".

En ese momento, Terelu se pronunció y explicó que su amiga no se está dejando llevar por el "odio", sino por un sentimiento de "justicia" que ha provocado que la relación con sus hijos cada vez parezca más insalvable.

La colaboradora aseguró que Rocío "sufre" con esto y confesó:

"No he visto nunca a Rocío Carrasco tan mal como en este último año"

Esta declaración llama la atención teniendo en cuenta que Terelu nunca ha contado nada de su amiga.

Pero tengamos en cuenta una cosa. La hija de Carrasco, Rocío Flores, está en negociaciones para entrar en ‘SV2019'. ¿Se está hinchando su historia para crear más expectación de cara al reality?