¡Shock!: ¿Se ha pasado Carmen Borrego con las operaciones y con el Photoshop?

Carmen Borrego se ha vuelto a operar y ha vuelto a vender su rostro en una revista. La hermana de Terelu Campos apareció, el 27 de marzo de 2019, en la portada de la revista Lecturas radiante, demasiado radiante. ¿Nos tenemos que creer que no han usado Photoshop?

Terelu Campos Vs. Carmen Borrego: El Combate

Una semana antes teníamos una portada muy distinta. Borrego era fotografiada en la calle, saliendo de la clínica estética y recién operada, con la cabeza vendada y el rostro hinchado. En 'Sálvame', sus compañeros se cebaron con ella. No sólo la imitaron sino que plantearon una duda: ¿Era un robado pactado?

Carmen, que no tiene mucho humor cuando hablan de ella, se enfadó y negó haber cobrado por unas fotografías en las que salía tan poco favorecida.

Pero por la que sí ha cobrado ha sido por la portada del 27 de marzo de 2019 en ‘Lecturas'. Borrego aparece como una estrella, sin una sola arruga y una dentadura resplandeciente. Parece hasta irreal.

Con los puntos de sutura aún frescos, Borrego posa para Lecturas en su casa sufriendo las molestias derivadas de la intervención, en la que le han subido el músculo del cuello que se le descolgó por adelgazar casi diez kilos (esa es la excusa para operarse).

Sobre su intervención, Borrego declara en la mencionada revista:

La operación iba a ser abriendo un poquito la barbilla y subiendo el músculo que se había caído de la parte derecha, y al final ha sido mucho más grande. Tengo las dos orejas abiertas por delante y por detrás, tengo muchos puntos y hubo que tirar también de la otra parte. He aprovechado para quitarme un quiste que me había salido en un ojo.

Y sobre compañeros, Carmen afirma que está muy "dolida con ellos":