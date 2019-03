El peligro de 'GH Dúo' y de salvar a personajes como María Jesús Ruiz: ¿La TV fomenta que seamos malas personas?

María Jesús Ruiz ya es finalista de 'GH Dúo'. La modelo se salvó de la expulsión el 27 de marzo de 2019. Puede que hasta gane. Muy bien pero hablamos de una mujer que ha jugado con la violencia de género, que utiliza su posición para hacerse la víctima, que miente, manipula... Pero Telecinco la apoya y fomenta (con ella y con otros muchos más) la agresividad, la polémica y la maldad como armas lucrativas. Da miedo.

Durante la gala especial de 'GH Dúo' del miércoles 27 de febrero de 2019, María Jesús Ruiz se salvó de ser expulsada al día siguiente y dejó a Sofía Suescun y a Irene Rosales en el disparadero.

María Jesús tiene el favor del público porque es una víctima. No, en realidad, se hace la víctima. Ella llora mucho, grita, no deja hablar y en ningún momento hace autocrítica. Cuando de un grupo grande, uno se lleva mal con todos, a lo mejor es que hay un problema con el ‘apestado'. Y en caso de no ser así, que puede suceder, entonces estamos hablando de un caso claro de acoso. Y es eso mismo lo que se busca en la televisión actual.

Si ahora sucediera lo mismo que en la primera edición de ‘Gran hermano' sería un fracaso absoluto. Por aquel entonces, hace casi 20 años, todos éramos más inocentes. Sólo había una 'mala' oficial que en ningún momento agredió a nadie. Había un par de parejas, personajes histriónicos pero empáticos y hasta uno que había leído a Kafka. Esa sencillez ha muerto. Ahora, el ganador debe de ser, cuanto más malo, mejor.

Cuando dicen eso de "como persona es horrible pero como concursante es maravilloso" es para echarse a temblar. En la televisión moderna se ha subido la apuesta de tal manera que algún día va a ocurrir algo verdaderamente grave y entonces reflexionaremos (o no).

Lo vemos no sólo en ‘GH' o ‘SV', también en ‘Sálvame' , en ‘MyHyV' o en cualquier tertulia política. Y no sólo en Telecinco. Veíamos ese mismo 27 de marzo a los padres de Julen, compungidos y sin casi pronunciar palabra ante Susanna Griso en Antena3 y daban ganas de gritar. Por mucho menos se 'cargaron' a Nieves Herrero cuando hizo su especial de las niñas de Alcácer en los 90.





Hemos normalizado el escándalo y la miseria y lo que es peor, se aplaude y fomenta. Lo vemos en la tele y lo continuamos en las redes y en nuestra vida cotidiana. La sociedad avanza. No es ni positivo ni negativo.

Ahora el entretenimiento es más básico emocionalmente, más populista. También hay muchas ofertas. Puedo ver ‘GH' en Telecinco o ‘Roma' en Netflix. Pero hay que parar un momento y pensar. Naturalizar la maldad en programas tan populares es una carta blanca para un futuro peligroso. No a la censura, por supuesto, pero sí a la autocrítica y a la reflexión.