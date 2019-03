En 'Sálvame' la lían al jugar con la identidad sexual de un colaborador: ¿Es pura homofobia?

El jueves 28 de marzo de 2019 se vivió un momento realmente incómodo. El programa de Telecinco le gastó una broma a Antonio Tejado con respecto a su ambigüedad sexual confesa y el colaborador se echó a llorar. ¿Por qué parece que se puede hablar de ciertas relaciones y de otras no?

Es curioso que la prensa del corazón se pueda meterse en la intimidad de los famosos pero en cuanto hay ambigüedad sexual nunca hablan claro. Legalmente no pueden sacar a nadie del armario, así que esperan a que el personaje lo quiera hacer público.

En este sentido, ‘Sálvame' ha metido la pata en alguna ocasión. Hace meses, antes de que Antonio Tejado entrase en ‘GH Dúo' se anunció que el programa tenía "una bomba sobre él que podía arruinar su vida", insinuando que podría haber tenido relaciones sexuales con hombres, además de haber participado en espectáculos eróticos en una sala de Barcelona.

Tejado, por aquel entonces, abandonó el programa pero luego, en ‘GH Dúo' ha confesado abiertamente que él es libre, que lo ha probado todo, que ha tenido relaciones con hombres y mujeres.

Pero el 28 de marzo de 2019 sucedió algo muy raro. Tejado regresó a ‘Sálvame' tras su paso por ‘GH Dúo' y , como broma, el programa le encerró primero en una sala VIP con un decorado muy especial: un puesto de mercado en el que había carne y pescado, clara referencia a su ambigüedad sexual.

Tras una pausa publicitaria, se supo que Antonio había llorado y el sevillano dijo:

Estas cosas me sientan mal, pertenece a mi intimidad y nunca lo he vendido. Una broma está bien, dos, tres, pero a la cuarta pues ya no.