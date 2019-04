Cabreos, mentiras y estrategias: la razón real por la que Isabel Pantoja no irá 'Supervivientes 2019'

No, al final no va a poder ser. Isabel Pantoja no va a participar en ‘Supervivientes 2019'. Desde Periodista Digital lo hemos confirmado y además, nos preguntamos si ha tenido algún sentido oculto por parte de la cadena el haber soltado esta noticia.

El 3 de abril de 2019 nos despertamos con la que podría haber sido la noticia televisiva del año: Isabel Pantoja iba a participar en 'Supervivientes 2019' cobrando 80.000 euros semanales. Esto es lo que rezaba el titular de la portada de la revista Semana.

En realidad, el mencionado medio matizaba que la tonadillera estaba en negociaciones con la productora del relaity de Telecinco , 'Bulldog Producciones' pero que todavía no había firmado.

Fuentes de Mediaset España, aseguraron a Periodista Digital que el casting de 17 concursantes ya estaba cerrado y que Pantoja no estaba en la lista.

Además, la revista Lecturas publicó la versión de la productora, desde donde niegan rotundamente la participación de Pantoja en el reality.

Lecturas también apunta de que desde 'Bulldog Producciones' hay un profundo "malestar" tras hacerse público este 'bulo'.

A Isabel Pantoja la llevan tentando para ir a cualquier reality, años. También le han ofrecido ser jurado de un talent-show y también lo habría rechazado.

No dudamos de que a la tonadillera le han ofrecido 'SV2019' y que ella ha puesto sus condiciones y no se ha llegado a un acuerdo.

Y pasado el 'temporal', lo que se ha conseguido es que se hable más del reality. 'SV' se vende solo, es cierto, pero también lo es que hay sobrecarga de este tipo de shows y que un fichaje como el de Pantoja era el revulsivo que necesita Telecinco.