Lo más esperado: primeras palabras de María Teresa Campos ante su hundimiento profesional

María Teresa Campos dice estar "tranquila" ante el final de su contrato de Mediaset. Todo parece indicar que es el ocaso de una de las grandes carreras profesionales de la televisión de nuestro país. Pero la familia Campos tiene problemas muy serios. No sólo la matriarca se queda sin trabajo sino que su hija Carmen Borrego ha renunciado al suyo en ‘Sálvame'.

El miércoles 3 de abril de 2019, la periodista Pilar Eyre publicó en su blog de Lecturas que, como ya había anunciado en otras ocasiones, el contrato de María Teresa Campos con Mediaset España había terminado.

Leyre, sin embargo, asegura que le habrían ofrecido a María Teresa una "tertulia de mujeres" en otra cadena y que incluso Mediaset podría echar marcha atrás en el último momento, aunque seguramente sea demasiado tarde.

¿Qué opina María Teresa Campos de todo esto? Eyre, que ha hablado con ella, transcribe las palabras de la presentadora:

Salen tantas cosas personales y profesionales que no son verdad que ya me río y no me creo nada. Yo estoy esperando muy tranquila el fin de mi contrato.

La verdad es que es una lástima. María Teresa Campos lo ha sido todo en la televisión de este país. La reina de las mañanas y de la audiencia. El problema no es que no haya admitido el paso del tiempo, no. El drama llegó cuando dejó de ser profesional y pasó a ser personaje. Y eso le ha pasado a ella y a sus hijas.





Las Campos, endeudadas y ansiosas de dinero, vieron un filón económico vendiendo su vida y Telecinco les dio la oportunidad perfecta. No sólo gracias a ‘Sálvame'. Ellas mismas se expusieron con su propio reality. Las pagaron bien pero el precio por hacer algo así es alto.

María Teresa se queda sin trabajo y su hija Carmen Borrego también. La que era colaboradora de ‘Sálvame' dejó su trabajo el martes 2 de abril de 2019 después de ser machacada por sus compañeros por vender su última operación de estética en una entrevista.