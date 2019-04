La tomadura de pelo de Las Campos: de la "vagina" de Carmen Borrego al llanto de Terelu

Carmen Borrego dijo adiós a 'Sálvame' el 3 de abril de 2019. Se fue enfrentándose a todos sus compañeros pero su marcha tiene truco y huele a 'tomadura' de pelo.

¿POR QUÉ SE VA CARMEN BORREGO DE ‘SÁLVAME'?

Carmen Borrego se ha vuelto a operar y ha vuelto a vender su rostro en una revista. La hermana de Terelu Campos apareció, el 27 de marzo de 2019, en la portada de la revista Lecturas radiante, demasiado radiante.

Una semana antes teníamos una portada muy distinta. Borrego era fotografiada en la calle, saliendo de la clínica estética y recién operada, con la cabeza vendada y el rostro hinchado. En 'Sálvame', sus compañeros se cebaron con ella. No sólo la imitaron sino que plantearon una duda: ¿Era un robado pactado?

Carmen, que no tiene mucho humor cuando hablan de ella, se enfadó y negó haber cobrado por unas fotografías en las que salía tan poco favorecida. Pero había más. Borrego dijo sentirse defraudada por sus compañeros, no sólo porque se rieron de ella sino porque nadie la llamó tras pasar por quirófano.

El sábado 30 de marzo de 2019, Carmen se sentó en el ‘Deluxe' y se enfrentó al resto de colaboradores, Dijo sentirse humillada y se quejó de haber terminado haciendo portadas como un personaje más cuando, en realidad, ella es directora de programas.

Ante tanto ataque, el martes 2 de abril. Borrego comunicó a la dirección de ‘Sálvame' que ya no iba a asistir más, que tenía "miedo escénico" pero al día siguiente apareció en plató.

El largo -y quien sabe si eterno- invierno de Las Campos

BORREGO SE ENFRENTA A SUS COMPAÑEROS

Carmen regresó a ‘Sálvame' el 3 de abril de 2019 pero para despedirse. Aunque no del todo. La menor de las Campos seguirá trabajando pero en el ‘Deluxe', donde se cobra más y donde los colaboradores no se atacan tanto entre sí. Es curioso que desde Telecinco le permitan eso puesto que en año y medio que Borrego lleva trabajando ahí ha demostrado que aporta nada o menos al espectáculo.

Lo peor de todo fue la actitud de Borrego ante sus compañeros, estos, encerrados en la sala VIP mientras que Carmen era entrevistada por Carlota Corredera en el plató.

Carmen cambiaba de tono según le convenía. Ante la sugeriencia de que podría estar exagerando con el trato que ha recibido en ‘Sálvame', Borrego se defendió diciendo:

Yo he vendido mi enfermedad, es cierto pero no he hablado de mi vagina ni de mis relaciones sexuales con mi marido.