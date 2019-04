La triste verdad: El vencedor real de 'GH Dúo' no será el que se lleve el maletín

Ya queda muy poco para la gran final de 'GH Dúo'. Lo mejor de este año es que no hay un favorito claro. La cosa está repartida y hay varias posibilidades. ¿Qué valoramos más, a los buenos concursantes o a las buenas personas? Estamos hablando de Telecinco, ambas cosas son incompatibles.

FINALISTAS Y PORCENTAJES

María Jesús Ruiz, Juan Miguel, Alejandro Albalá , Kiko Rivera e Irene Rosales. Estos son los finalistas de ‘GH dúo'. El 4 de abril de 2019 saldrá uno de ellos. ¿Quién debería ser?

Un día antes, el 3 de abril de 2019, Jordi González conectaba con la casa antes de finalizar 'GH DÚO: Límite 24 horas' para mostrar a los finalistas como estaban los porcentajes ciegos. Tras los juicios a los finalistas, uno de los porcentajes destacaba como ganador con poco más del 40% de los votos seguido de otro con poco más del 23%. El que menos votos tiene para ganar el concurso no llega al 10%.

JUAN MIGUEL, A LA CALLE

Debería irse, ya, Juan Miguel. Es el personaje ‘estafa' de esta edición. No ha sido ni buen concursante (se te olvidaba que estaba ahí) ni un ejemplo como persona. Si se ha librado antes de la expulsión es por ser un personaje que no molesta, al que nadie toma en serio.

¿SER MALA PERSONA TE HACE MEJOR CONCURSANTE?

Dicho esto, nos planteamos la duda de siempre: ¿Para ser buen concursante de reality hay que ser mala persona? Sí y no. Los conflictivos, violentos, falsos y polémicos son los que más vídeos dan. Puedes sólo ser insoportable o pesado y crearte algún enemigo que te convierta en víctima (como le pasó a Miriam Saavedra en ‘GH VIP 6') o directamente, ser un manipulador egoísta con siniestras intenciones como María Jesús Ruiz.





MARÍA JESÚS RUIZ, DESENMASCARADA

Sin la modelo, 'GH Dúo' hubiese sido un aburrimiento. Sin duda. Ella ha sido el epicentro de casi todos los conflictos de la casa. El problema es que ha mentido, manipulado e incluso jugado con algo tan grave como los malos tratos -algo que por supuesto, el programa le ha permitido-.

María Jesús se ha salvado muchas veces de la expulsión pero también es verdad que durante las últimas semanas su papel se ha desinflado en beneficio del que, hoy por hoy, es el gran favorito: Kiko Rivera.

KIKO RIVERA, EL GRAN FAVORITO

El hijo de Isabel Pantoja no lo ha hecho mal. Se ha metido en peleas pero sin protagonizarlas, ha llorado, reído y gritado. Y lo más importante, ha confesado su adicción a las drogas, lo que explicaba su comportamiento anterior al reality y limpiaba su imagen.





IRENE ROSALES, GANADORA MORAL

Pero Kiko Rivera ha triunfado gracias a que le ha acompañado su mujer. Irene Rosales no ha sido el alma de la fiesta, es cierto, pero es la única persona ‘real' de esa casa. Hace muchos años que un servidor no se sentía identificado con un personaje de reality. Ha llegado un momento que todos entran con una estrategia tan marcada y un carácter tan exagerado que no te lo crees. A Irene sí. Me parece sensata y con sentido común. ¿Ha sido una gran concursante? No ha dado tantos vídeos como algunos compañeros, así que supongo que no.

Pero Irene Rosales es la ganadora moral de ‘GH Dúo'. Sin duda. Ganará , seguramente, su marido, pero será gracias a ella.

No, no me he olvidado de Alejandro Albalá pero es un personaje tan débil y quejica que no puedo (o no quiero) tenerle en cuenta como ganador.