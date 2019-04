La 'bocachancla' Ylenia, avergonzada ante Ana Rosa Quintana

El 4 de abril de 2019, Ylenia Padilla y Ana Rosa Quintana se vieron las caras por primera vez después de que la exconcursante de 'GH Dúo' insultara a la presentadora y a los colaboradores de 'El programa de A.R'.

EL ATAQUE DE YLENIA

Sucedió el 30 de enero de 2019, cuando Ylenia seguía concursando en ‘GH Dúo'. La rubia de Benidorm no sólo atacó 'El programa de Ana Rosa' sino que amenazó a los colaboradores

Los programas esos donde aparecen estas señoras que todo lo saben y que me estarán poniendo de vuelta y media. Ese programa blanco que tiene una hora negra pero que muy negra.

Sé que fuera me están trajeando a saco.

Que hablen, que hablen... Que cuando salga yo también tengo muchas cosas que contar que me he callado durante mucho tiempo. Mamá, apunta a los que me estén poniendo a parir que ya saldré.