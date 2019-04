Kiko Rivera cava su propia tumba en 'GH Dúo'

Qué lástima. Irene Rosales fue expulsada el 4 de abril de 2019 de ‘GH Dúo'. Ahora, la guerra está entre su marido, Kiko Rivera y María Jesús Ruiz. ¿Quién ganará?

Irene Rosales es la ganadora moral de 'GH Dúo'. Sin duda. Los hay quienes la tachan de 'sosa' o tibia pero claro, luego uno ve que un personaje cono Juan Miguel sigue dentro de la casa y no entiende nada (¿En serio a alguien le puede caer bien ese señor?).

Irene era el único personaje mínimamente real del reality. La única que no exageraba y que tenía un poco de sentido común. Pero ¿por qué no ha llegado hasta la gran final? Hay varios motivos.

En primer lugar se han olvidado de ella los fans de su marido. Isabel Pantoja ha movido a sus masas para que su hijo pueda ganar y han votado todos a favor de Paquirrín olvidándose de que lo que hacía fuerte a Kiko Rivera era su mujer. Simplemente, Irene Rosales ha sido una víctima colateral.





Por otro lado, los seguidores de María Jesús Ruiz son (incomprensiblemente) muchos y no han perdonado que Irene se haya vuelto en contra de la modelo.

Aun con todo, hay una cosa cierta. Irene ha salido la primera vez que ha sido nominada. Es decir, el público no la ha querido. Normal, en realidad no es un personaje de reality. No miente, manipula, no se hace la víctima y no finge ser víctima de malos tratos. Una vez más deberíamos reflexionar sobre el hecho de que en los realities se fomenten y se aplaudan las malas actitudes.

Pero ahora ¿quién va a ganar? Seguramente, la cosa esté entre María Jesús y Kiko. 'Paquirrín', sin embargo, ha perdido puntos sin su mujer, aunque tiene una semana para demostrar que puede valerse por sí mismo.

Pero la estrategia que vimos anoche de Kiko le ha podido hacer mucho daño. El Dj se enfrentó a su mujer por no haberle defendido el día anterior en los 'juicios'. Una acusación gratuita que ha demostrado el carácter caprichoso del hijo de la Pantoja.