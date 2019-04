Ylenia Padilla la lía muy parda en 'Sálvame' para no coincidir con Antonio Tejado

Se supone que Ylenia Padilla y Antonio Tejado tendrían una relación sentimental después de conocerse en ‘GH Dúo'. Pero es extraño que el 5 de abril de 2019, la rubia no quiso coincidir con él en ‘Sálvame'. ¿Han roto o no quieren que se les reviente una exclusiva?

En la casa de Guadalix de la Sierra estuvieron a punto de liarse. Fuera, a Tejado y a Ylenia se les ha visto de fiesta, de viaje e incluso pasando la noche juntos en un hotel.

La de Benidorm y el sobrino de María del Monte han negado siempre que lo suyo sea algo más que una amistad incluso han hablado de eso en las galas de ‘GH Dúo', en ‘Sálvame' y en ‘El programa de Ana Rosa'.

Por todo esto es extraño lo que ha pasado este viernes 5 de abril de 2019 en ‘Sálvame'. Tejado había acudido como colaborador y , de repente, el presentador Kiko Hernández interrumpió el programa para decir que algo muy fuerte estaba sucediendo en la sala VIP de Telecinco.

Kiko corrió hacía la mencionada sala y allí estaba Ylenia bolso en mano, dispuesta a irse.

La de Benidorm dijo que le habían engañado, que ella pensaba que iba a hablar de ‘GH Dúo' pero que no sabía que Tejado estaba allí y no le apetecía hablar de si tienen o no una relación.

Hernández no entendía nada aunque es cierto que el programa les había tendido una ‘trampa' a Tejado y a Ylenia puesto que habían preparado un ‘test de compatibilidad' para que lo hicieran en directo.

Ylenia quería irse y en esto apareció Tejado para convencerla de que se quedase. Ella esta de muy mal humor pero al final decidió esperar a que la llamasen.