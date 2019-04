La bronca más bestia entre Mila Ximénez y Chelo García Cortés: "¡A mí no me levantes la mano!"

Nunca hemos visto a Chelo García Cortés tan violenta como este martes 9 de abril de 2019. La colaboradora atacó de manera excesiva a su compañera de ‘Sálvame', Mila Ximénez. Y todo por la mujer de Chelo, Marta Roca.

Chelo García Cortés se ha visto obligada a vender su intimidad por sus apuros económicos. Por primera vez, su mujer, Marta Roca ha salido a la palestra pública y tras aparecer en la portada de una revista (en un robado pactado) visitó el ‘Deluxe' el 6 de abril de 2019.

Marta vendió una triste historia de miseria. Ella estaba acostumbrada a vivir muy bien durante años hasta que se enteró de que no tenían dinero y que su deuda con Hacienda era gigantesca.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, supuestamente, la mujer Chelo visitó el Deluxe con un reloj valorado en unos 30.000 euros y una chaqueta de lujo. (Podría ser fondo de armario de cuando tenían dinero ¿no?).

El 9 de abril de 2019, Chelo se enfrentó con sus compañeros de ‘Sálvame'. ¿Es verdad que su mujer y ella están vendiendo miseria cuando en realidad viven a cuerpo de rey?

García- Cortés estaba visiblemente tensa ese día, especialmente contra Mila Ximénez. La primera dijo que el famosos Rolex que llevaba su mujer durante el ‘Deluxe' era de "acero inoxidable" y que no valía el dineral del que hablaban. Mila lo negó y Chelo estalló

Mila se levantó de su silla a gritos, señalando a su compañera con el dedo:

Chelo, estalló:

Y a mí amenazas tampoco. No te tengo ningún miedo. ¡A mí no me levantes la mano!

Belén Esteban intentó separar a sus compañeras pero Mila seguía gritando:

Que no me apartes como si fuera una pandillera. Qué desagradecida eres. Qué mala gente. Cuando tú has venido a verme he estado ahí mil veces.