Olvido Hormigos, en la miseria económica: ¿Es culpa de Belén Esteban?

Olvido Hormigos es una víctima más de ‘Sálvame'. Un juguete roto al que usaron durante un tiempo pero al que ya no le hacen caso. ¿Está vetada en Telecinco? ¿Ha sido por culpa de Belén Esteban? El 8 de marzo de 2019, la exconcejala de los Yébenes insinuó que sí.

Olvido Hormigos y Toño Sanchís: "Se acerca la fecha de caducidad de Belén Esteban"

EL REGRESO DE BELÉN ESTEBAN A 'SÁLVAME'

Ese 8 d emarzo, Belén Esteban regresó a ‘Sálvame' después de diez días de vacaciones y el programa ñla recibió como a una reina. A la colaboradora le esperaban varios frentes abiertos, entre ellos, su eterno conflicto con Toño Sanchís.

Una semana antes se supo que la compradora que más pujó por la casa de Toño cuando salió a subasta se había echado atrás. Es decir, que la casa podría ser de Belén Esteban porque fue ella la segunda en pujar.

En su entrevista con Carlota Corredera antes de entrar al plató de ‘Sálvame', Belén Esteban empezó hablando de su exprepresentante, Toño Sanchís, y del dinero que le debe.

Estamos muy contentos como han salido las cosas. Podían pasar dos cosas, que me pagara lo que me debe o quedarme con el único bien que tenía.

Toño tiene una hipoteca y en caso de quedarme yo la casa yo me haría cargo de esa hipoteca de más de 200.000 euros y a mí me la dan con una letra de unos 1000 euros al mes. Puedo venderla o puedo alquilarla. Me he informado y en esa zona, esa casa, costaría unos 2000 o 2500 euros.