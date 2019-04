Lo que le han hecho a Chelo García Cortés se llama acoso y Telecinco lo fomenta

Chelo García se ha roto y con ella todos los que vimos su hundimiento más radical en 'Sálvame'. El 9 de abril de 2019, la colaboradora sufrió en sus carnes la cultura del acoso (y derribo) que fomentan los medios. Alguien se desangra en directo y el resto disfruta del espectáculo.

Veo a Chelo García Cortés llorando y me dan escalofríos. La periodista es acusada de mentir, de vender que es casi una indigente cuando, en realidad, vive a cuerpo de rey. Al programa llaman vecinos, camareros, dependientes y transeúntes del pueblo de Chelo y la tachan de borde, prepotente y diva. Dicen incluso- oh, dios mío- que se gasta 20 euros diarios en desayunar .

Los mercenarios, sus compañeros, no tienen piedad. La insultan, amenazan y le piden cuentas (bancarias). García Cortés tiene que justificar que no, que ni ella ni si mujer viven en una casa de 4 millones de euros, que no se dan grandes lujos, que los relojes que llevan se compraron hace años. Pero la manada no desiste. Más gritos, más descalificativos. Y Chelo estalla.

"Tengo miedo". Con esa frase, la periodista catalana ejemplificaba lo que mucha gente siente en sus puestos de trabajo. Como si fuera un personaje de Chejov, la colaboradora se marca un monólogo intenso, dolorido. Su llanto es real, desgarrador. Así está unos diez minutos, marcando los tiempos como nadie. Sus compañeros, las hienas, callan. Algunos lloran. El programa pone música triste.

Paz Padilla se seca las lágrimas y reflexiona: "En este programa se exige mucho pero a veces hay que echar el freno". Primera justificación. Mal vamos. Pero lo peor está por llegar. La presentadora quiere lavar las manos de sus jefes y le da un consejo a Chelito: "Al final esto es un show, no hay que tomárselo en serio. Somos como muñecos dirigidos por un titiritero". Exacto.

La escena me ha dejado mal cuerpo. No sufro por Chelo, no la conozco, me da igual. Lo que produce escalofríos es la normalización de la tortura en forma de espectáculo. Llevamos años viéndolo en televisión, sobre todo en Telecinco. Allí han hecho de la maldad una virtud y del acoso un entretenimiento.

"Es un buen concursante, da juego" dicen los comentaristas de realities. Es un eufemismo de que cuánto más malo seas, mejor. Hay que humillar por humillar. Provocar un caos que llame la atención. Radicalizarse y echar balones fuera.

Y son muchos los que se llevan las manos a la cabeza y exclaman: "¿Hasta dónde vamos a llegar?" Pero si ya hemos llegado. Desde de hace mucho. El gusto por el escarnio público no es nuevo. Antes se entretenía a las masas en los circos romanos, en las ejecuciones, torturas, duelos, ferias taurinas... Ahora, las gradas han sido sustituidas por Twitter. Desde ahí nos espantamos, reímos, lloramos o aplaudimos. Todo ha cambiado para seguir igual.

Con Chelo en la cabeza, me meto en redes sociales y leo cosas como: "Que se joda, es una mentirosa"; "Que se joda, es famosa, está para eso"; "Que le den, pasarlo mal es no llegar a fin de mes y ella vive de lujo. Puta catalana" (si, lo de catalana como insulto es la moda). También están los de "Qué mierda la que echan en Telecinco". La mierda que están viendo.





Chelo podría irse. Cobra por ser el saco de boxeo de los demás. Es su trabajo. Nadie piensa que no es tan fácil decir 'basta' en una situación de acoso. No somos tan libres como nos creemos. Pero como Chelo sale en la tele, le podemos dar tanta cera como queramos. Lo hacen sus compañeros, los espectadores, los usuarios de Twitter y un servidor, que piensa en su próximo titular sangrante.

Recuerdo, después, una anécdota. Tenía unos 9 años cuando unos colegas y yo decidimos reírnos de otro compañero. No era un excluido ni nos caía mal. Todo lo contrario. Era un amigo, uno de los nuestros, y sin embargo nos metimos con él. Nos aburríamos y empezamos a tirarle chorradas tipo bolitas de papel o capuchas de bolis mientras estábamos en clase. Él, primero, se reía, luego se iba encogiendo y tragaba, tragaba y tragaba hasta que unos de sus instigadores se acercó a mí y me susurró al oído: "Venga, lánzale algo más. Con un poco de suerte, llora". Ahí paré.

Esas seis palabras- "Con un poco de suerte, llora"- me cambiaron. Ese era el objetivo. Humillar gratuitamente, tal vez para demostrar la jerarquía, para posicionarse, para saber hasta dónde llega el otro. No éramos psicópatas o abusones. De hecho, lo olvidamos enseguida. No había más placer que el de saciar el aburrimiento y la curiosidad infantil. Pero ya no somos niños, ni tampoco sociópatas ( o no todos) pero consumimos el linchamiento ajeno con una naturalidad pasmosa.

Chelo García Cortés y sus relojes de lujo me dan igual. Su dolor me entretiene y me da gasolina periodística. Qué pena me dan Chelito, sus compañeros, Telecinco, la audiencia y yo mismo.