Así ha sido el emocionante e incómodo reencuentro entre Ana Rosa Quintana y Màxim Huerta: "Con Pedro Sánchez no tengo relación"

Diez meses de silencio pero Màxim Huera ha vuelto. Ha vuelto a su casa, a ‘El programa de Ana Rosa'. El que fuera co-presentador ha regresado al espacio que le dio la gloria después de convertirse en el Ministro (de Cultura y Deporte) más breve de la democracia. El periodista ha sido entrevistado, este 10 de abril de 2019, por su amiga y exjefa, Ana Rosa Quintana y por Joaquín Prat.

Hace 4 años que dejó ‘A.R' pero ha regresado para hablar de su nuevo libro, ‘Intimidad improvisada' y, por supuesto, de lo que supuso el abandonar el Ministerio de Cultura y Deportedurante del gobierno socialista tras seis días, después de destaparse que había sido sancionado por fraude fiscal.

Estoy bien pero lo he pasado muy mal. Ha sido un tiempo muy duro. Hay que hacer cómo se nos mira a los que venimos de trabajar en televisión. No me he arrepentido de haber dejado ‘A.R'. Volvería a decirle que sí a Pedro Sánchez.