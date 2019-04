El gran error de Isabel Pantoja al entrar en 'GH Dúo' para apoyar a su hijo

Gala final de 'GH Dúo'. Isabel Pantoja ha acudido y ha entrado en la casa de Guadalix de la Sierra para apoyar a su hijo, dos días después de que se hiciera oficial el fichaje de la tonadillera por Mediaset. Con este gesto, Pantoja ha cometido dos errores: infravalorar su propio reality y quedar como una mala madre- no de Kiko, sino de Chabelita-.

Se había creado mucha expectación y al final sucedió. Isabel Pantoja acudió a recoger a su hijo en la gran final de ‘GH Dúo'. Es el pistoletazo de salida del nuevo compromiso laboral entre la tonadillera y Mediaset (la empresa que más la machaca pero de la que ella y toda su familia vive).

Los Pantoja se mueven sólo por dinero y eso ha quedado muy claro en la gala final de 'GH Dúo'. Isabel Pantoja ha acudido a apoyar a su hijo única y exclusivamente para asegurar que se lleve el maletín de los 100.000 euros. Y si la tonadillera ha entrado en la casa de Guadalix de la Sierra es también porque ha firmado con Mediaset.

Pero con este gesto, la Pantoja no sólo queda como una pesetera sino como una mala madre. Su hija, Isa Pantoja alias 'Chabelita' ha participado en dos realities (SV y GH VIP) y ni rastro de su madre. O sí. Llamó a ‘Sálvame' para, en realidad, poner a parir a su 'niña'. Sin embargo, la cantante ha aparecido en dos de los tres concursos en los que ha participado su hijo ('SV 2011' y este 'GH Dúo') . Y en ambos casos, coincidió con que la Pantoja había firmado un contrato con Mediaset. Suena todo tan falso, tan amoral.

Pantoja entró en la casa de Guadalix en los últimos minutos de su hijo en 'GH Dúo' y le confesó en directo que iba a ser concursante de ‘Supervivientes'

Yo he sido siempre una forofa de Supervivientes'. Cuando mi hijo fue, me hizo una entrevista Jorge Javier Vázquez y me pregunto si yo iría y le dije que sí porque me encanta pescar.

Le dijo la Pantoja a Jordi González cuando le preguntó por los motivos de su decisión (Obviamente no dijo que no tiene dinero y que ya no es la estrella que fue).

Pero con todo, ver a la Pantoja en 'GH Dúo' ha sido historia de la tele. Uno de los grandes momentos del año.

La cantante ha demostrado su humor y, sobre todo, su carisma. Es una diva, sí, pero muy inteligente. Habla el lenguaje del pueblo llano y eso la convierte en cercana y adorable. Se va a meter a la audiencia de 'SV 2019' en el bolsillo.

En cada una de sus apariciones, Pantoja demuestra que es lo que es por algo. Es una diosa de los medios. Oro puro.