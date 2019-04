Así nos ha manipulado Paolo Vasile para no aceptar su gran derrota

El 10 de abril de 2019 se dieron importantes datos de 'Supervivientes 2019'. Se publicaron los nombres de los cuatro presentadores y las cadenas donde se va a emitir. Hay dos cosas claras: Paolo Vasile está desesperado con Cuatro y a Sandra Barneda ya no la quieren en Mediaset.

Jorge Javier Vázquez en las galas, Jordi González en los debates, Lara Álvarez desde Honduras y Carlos Sobera en Cuatro. Sí, sí, en Cuatro. Las galas del 'Límite 48 horas' pasan a la segunda cadena de Mediaset, además de los resúmenes diarios de 'SV 2019'.

En primer lugar, lo evidente. Sandra Barneda se ha quedado fuera de juego. No sabemos por qué, pero ya no la quieren en Mediaset. Así, de pronto.

Y volviendo a la gran novedad: 'SV' se emitirá en dos cadenas. Esto quiere decir que Vasile está desesperado con Cuatro. Pero en vez de admitir la derrota como tal, nos venden que han inventado un nuevo tipo de televisión.

En la nota de prensa que enviaron el 10 de abril de 2019, nos explicaban desde Mediaset que

Telecinco dio en 2000 un vuelco a la televisión española con el lanzamiento de 'Gran Hermano', primer reality de la historia, y evolucionó en los años siguientes al hacer viajar los contenidos a través de programas de diferentes géneros, en un sistema de 'televisión circular' único, a juzgar por su aceptación entre el público. Las nuevas formas de consumo audiovisual otorgan al entretenimiento en directo un lugar estratégico en la programación de la televisión generalista. Conscientes del reto que supone seguir haciendo compañía a los espectadores, 'Supervivientes', que cerró su última temporada como el programa más visto de 2018 con un espectacular 29,2% de share (3.290.000 espectadores), estrenará su próxima entrega con una innovadora conexión entre Telecinco y Cuatro, a la que se sumará el mayor desarrollo digital e interactivo de un formato de Mediaset España

O sea, que no es que Cuatro vaya mal y aprovechan el fichaje de Isabel Pantoja en ‘SV 2019' para darle un impulso. No, han inventado un nuevo concepto de televisión. ¡Qué no nos cuenten historias!