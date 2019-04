'Sálvame' filtra los porcentajes de la final de 'GH Dúo': ¿Ha sido una exigencia de Isabel Pantoja?

Este 11 de abril de 2019, a pocas horas de la gran final de 'GH Dúo' que se disputarán Kiko Rivera y María Jesús Ruiz, en ‘Sálvame' se han filtrado los porcentajes en las votaciones y le han puesto nombre. ¿A quién beneficia?

Por lo que cuentan, Isabel Pantoja habría montado una centralita telefónica en Cantora con un montón de ayudantes que se dedicarían a votar de forma impulsiva por su hijo. Por su parte, Gil Salgado (ex marido de María Jesús Ruiz al que ella demandó por malos tratos) está haciendo lo propio para que su 'amada' gane.

La cosa parecía muy igualada pero el mismo día de la gala, horas antes de la final, en 'Sálvame' se mostraron los porcentajes de cada uno de los dos finalistas. A comienzo del programa, Kiko ganaría con un 59% frente al 41% de María Jesús.





Es extraño que se den los datos así tan públicamente y no sabemos a quién beneficia. Todos los defensores de María Jesús van a votar en masa y su ex marido se va a gastar el dinero que no tiene en hacer un último esfuerzo. Pasa lo mismo con las encuestas políticas. Cuando se da a un partido como ganador, es un regalo envenenado porque los indecisos o no votan porque creen que ya está todo el pescado vendido o se posicionan en contra para cambiar los resultados.

También se nota que en 'Sálvame' están tratando con cierto privilegio a Kiko después de que se sepa del fichaje de Isabel Pantoja para ‘SV2019'.

El caso es que esta final no es clara. Hay que decidir entre un hombre que tampoco ha hecho demasiado más allá de confesar su drogadicción y una señora que sí, ha dado mucho juego, pero a la que no se le puede premiar por jugar con el victimismo y con los malos tratos.





Pero hay otro factor importante: Si Kiko gana, su madre irá a recogerle. La gente quiere verla por el morbo pero sería una bala perdida por parte de la tonadillera. Ya la vamos a ver en Honduras en pocas semanas, que aparezca ahora le resta expectación de cara a 'Supervivientes'.

En 'Sálvame', Kiko Hernández ha confesado que Isabel Pantoja habría exigido a la productora de 'GH Dúo' que le asegurasen que su hijo iba a ganar o no para saber si va a entrar en el plató. En Zepelling le dijeron que no le iban a dar esa información y ella, al parecer, se habría enfadado.