La confirmación de que Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a 'bajar los pantalones' ante Isabel Pantoja

Isabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez volverán a verse las caras en 'Supervivientes 2019'. El presentador confirmó, el 16 de abril de 2019, que regresaría a Telecinco el 25 de abril para conducir el reality. Además, ha asegurado que ya ha hablado con la tonadillera, la misma que fue su enemiga eterna. Poderoso caballero...

Jorge Javier a Isabel Pantoja "Prefiero estar en la mierda que a su lado"

Un mes después de la intervención a la que tuvo que someterse tras sufrir un ictus, Jorge Javier Vázquez se ha realizado la prueba que tenía pendiente y tiene permiso médico para volver a su vida normal. Él mismo lo narró en 'Sálvame' el 16 de abril de 2019, que presentará 'Supervivientes' y, entre emocionado y divertido, confesó cómo se enteró de que Isabel Pantoja, con quien ha estado enfrentado hasta ahora, iba a concursar en el reality...

Me llamó Paolo Vasile y me dijo: "¿Estás sentado? Siéntate: Isabel Pantoja a Supervivientes'" y lo primero que pensé fue: ¡Aún me queda una semana para saber si voy a poder presentar!