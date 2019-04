Así ha destruido Paolo Vasile a Las Campos: Terelu es la última en largarse de Telecinco

Primero fue María Teresa Campos, luego su hija Carmen Borrego y el 22 de abril de 2019 le tocó el turno a Terelu, quien abandonó ‘Sálvame' entre lágrimas y lloros. Paolo Vasile ha cumplido su venganza y ha dejado a las Campos sin dinero ni trabajo.

El largo -y quien sabe si eterno- invierno de Las Campos

MARÍA TERESA CAMPOS, LA PRIMERA EN CAER

Cuando, hace más de 15 años María Teresa Campos abandonó las mañanas de Telecinco por A3 no sabía lo que se le venía encima. En su cambio de cadena, la periodista se sintió poderosa (tanto que llegó a insultar a Paolo Vasile en directo) pero fracasó y tuvo que regresar a Mediaset con el rabo entre las piernas.





María Teresa se llevó consigo a sus hijas Terelu (delante de las cámaras) y Carmen (detrás, como directora). Durante años, las Campos volvieron a tener cierto prestigio en Telecinco. La matriarca triunfó en ¡Qué tiempo tan feliz! Mientras que Terelu era colaboradora y presentadora sustituta de ‘sálvame' y el ‘Deluxe'

De repente, Terelu abandonó ‘Sálvame' durante meses y a diferencia de otros de sus compañeros, a ella le costó más volver y cuando lo hizo ya no le dejaron presentar el programa. Vasile la ‘castigó' colocándola como una colaboradora más y sobre todo, como un personaje del corazón.

Tal era la desesperación económica de la familia, que madre e hijas se presntaron a hacer ‘Las Campos' un reality sobre su vida que no hacía más que humillarlas.

A María Teresa le quitaron ¡Qué tiempo tan feliz' y tras dos años sin hacer nada, en abril de 2019 Mediaset España decidió no renovarle el contrato. Fue la primera en caer.

CARMEN BORREGO, ABANDONA 'A SU MANERA'

Carmen Borrego, que había pasado de ser directora d eprograma a personaje del corazón en poco tiempo, dejó de ser colaboradora de ‘Sálvame' a principos de abril de 2019 después de que sus compañeros la criticaran por vender (en varias exclusivas) sus operaciones de estética.

Pero Borrego no quería quedarse sin trabajo y por eso decidió entrar en ‘Sálvame okupa', el reality de fin de semana en el que participaban los colaboradores del programa. Carmen salió de allí magullada por culpa de un ‘tartazo' en el cara y se negóa volver al plató alegando que estaba de baja médica cuando, en realidad, se había ido de vacaciones de Semana Santa.

LA TARDE MÁS DIFÍCIL DE TERELU CAMPOS

Como Carmen Borrego se negó a dar la cara, le tocó a su hermana enfrentarse a las críticas de sus compañeros el 22 de abril de 2019. Terelu, al principio, se mostró soberbia, chula, distante, pero los colaboradores no cesaron hasta que, harta de que se metieran con su hermana, abandonó el plató llorando.

Terelu dijo que no volvería más a ‘Sálvame', que ahí había acabado su relación con Mediaset. No nos lo creemos. Las Campos están muy mal de dinero (o eso dicen) y enseguida volverán. Qué lástima, con lo que han sido...