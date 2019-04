La bronca de las broncas entre Cristina Tárrega y Alessandro Lequio: "¡Cutre! ¡Bajo! ¡Me das miedo!"

Que Cristina Tárrega y Alessandro Lequio no se soportan es algo que se sabe desde hace años. Continuamente se pelean en ‘El programa de Ana Rosa' pero la bronca que ambos colaboradores tuvieron el 23 de abril de 2019, fue tan tensa como exagerada. Y todo por Isabel Pantoja.

Alessandro Lequio, hace el ridículo, totalmente fuera de sí, a gritos con sus compañeros de 'AR'



Ese día, en el club social de ‘El programa de A.R' se estaba debatiendo, cómo no, sobre cómo será el concurso de Isabel Pantoja una vez comience ‘SV2019'. La tonadillera ya está en Honduras, y Alessandro Lequio dijo a modo de premonición:

Cristina Tárrega, amiga de Isabel Pantoja, le respondió:

Entonces, Lequio explotó, se levantó de su asiento gritando e imitando a su compañera:

Si vamos con las predicciones, tú decías que Pantoja no iba a ir a Supervivientes y mira tú. Y venías aquí y decías: ‘Yo he hablado con la Pantoja, yo he hablado con la Pantoja'. Lecciones me vas a dar tú a mí. La que habla con la Pantoja.