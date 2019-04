Kiko Matamoros le dedica una peineta a los directores de 'Sálvame' por meterse con su nueva novia

Kiko Matamoros tiene nueva novia y este miércoles 24 de abril de 2019, el 'defensor de la audiencia' de ‘Sálvame' dio la cara para hablar de esta relación. Pero el colaborador estalló de manera sorprendente en directo.

Una semana antes saltó la noticia de que Kiko Matamoros ha iniciado una relación sentimental con Marta López, una modelo de 22 años. Él lo confirmó en 'Sálvame' pero durante los siguientes días empezaron a salir distintas informaciones sobre la joven.

Entre otras cosas, Diego Matamoros, hijo de Kiko, aseguró que Marta López intentó tener 'algo' con él pero que la rechazó y que por eso mismo se ha acercado a su padre.

Este miércoles 24 de abril de 2019, Kiko presentó, como cada semana, 'El club del espectador'. Nada más comenzar la sección, se emitió un vídeo sobre la nueva novia de Matamoros, en el que, entre otras cosas, se insinuaba que se había hecho varios retoques estéticos además de "abusar de los filtros" en las fotos que cuelga en redes sociales. Y fue en ese momento en el que a Matamoros (al que podíamos ver en pantalla partida observando el vídeo), se le escapó una peineta, dedicada, suponemos, a sus jefes o a los redactores que habían realizado la pieza.

Tras terminar el vídeo. Matamoros se enfureció:

Cualquiera que conozca a Marta sabrá que no abusa de los filtros en las fotos. No está operada absolutamente de nada. Es más, ella quiere operarse la nariz y le he dicho que es absurdo.

Pero luego, Kiko sí aceptó que Marta "se había operado el pecho" y le defendió como persona:

Tiene el pasado de una persona absolutamente normal, irreprochable.

Matamoros mostró su indignación ante el rechazo social que había notado por salir con alguien tan joven:

He recibido mensajes en mi cuenta de Instagram que me dan ganas de vomitar. Me dan asco y vergüenza.

Y sobre las declaraciones de su hijo, Diego Matamoros, Kiko dijo: