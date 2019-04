Impagable cara de asco de Chabelita al ver a su hermano en el estreno de 'SV2019'

Maravilloso arranque el de 'Supervivientes 2019', marcando, eso sí, que este año, más que nunca, va a centrarse en la familia Pantoja. Sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita, se han visto en plató y el momento ha sido más que tenso.

Mientras que Kiko Rivera e Irene Rosales concursaban en ‘Gran Hermano Dúo', Isa Pantoja concedió una exclusiva a Lecturas en la que hablaba de las adicciones de su hermano y criticaba a su cuñada. Concretamente, Chabelita dijo:

Irene me tendrá que aguantar porque soy la debilidad de mi hermano

Al salir de ‘GH dúo' a Kiko no le gustaron las declaraciones de su hermana y a ella no le gustó que su madre eligiera a su hijo y no a ella para defenderla en plató. Chabelita, sin embargo, es la defensora de Aneth, amiga íntima de ella y de Isabel Pantoja.

Nada más arrancar la gala de 'SV 2019', Jorge Javier Vázquez, emocionado, se acercó a Kiko Rivera, le abrazó y le dio la enhorabuena por el ‘Gran Hermano Dúo' que había hecho.

Las cámaras enfocaron a Chabelita en ese momento y la joven no podía ocultar su asco e incomodidad. Vázquez, rápido como nadie, le preguntó a Isa:



¿Tú te hablas con él?

Chabelita: Yo sí

Jorge Javier, entonces, le preguntó a Kiko:

¿Y tú?

Kiko Rivera: Yo no. Estoy un poco molesto pero nada que no tenga solución. Ella se ha metido con mi mujer. Ella es mi debilidad pero mi mujer es mi vida

Vázquez les obligó a acercarse y Chabelita se disculpó alegando que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse". Al final se abrazaron y Kiko sentenció: