El miedo de Paula Echevarría ante Paolo Vasile: ¿Le van a dar la patada en Telecinco?

¿Corre peligro el contrato de Paula Echevarría con Mediaset España? Al parecer ha habido rumores que apuntaba a que la actriz se iba a quedar sin trabajo pero el 25 de abril de 2019, en declaraciones a la revista Lecturas, ella misma lo ha negado.

El desastre Mediaset: pésimo Risto, varios despidos y una barbie militar...

Cuando Paula Echevarría firmó un contrato de exclusividad con Mediaset España en 2017, fue un pequeño impacto para la comunidad televisiva. Ella abandonaba las series que la habían hecho famosa en Antena3 para sumarse a la potente maquinaria publicitaria de la competencia pero, más de un año y medio después de haber firmado el acuerdo, los resultados no han sido los esperados.

El primer proyecto fue 'Ola de crímenes' película de Telecinco Cinema protagonizada por Maribel Verdú en la que Paula hacía un papel secundario. No recibió muy buenas críticas y tuvo una taquilla correcta aunque no fue un éxito.

Luego llegó 'Los Nuestros 2', el debut televisivo de Paula como actriz en su nueva era en Telecinco. La audiencia fue bastante discreta, de hecho, fue la ficción menos vista de Telecinco en años.

Paula, aun así, fue recibida como el gran fichaje de Mediaset, puesto que le ha quitado recientemente Isabel Pantoja (que ha firmado otro contrato de exclusividad con la casa).

Este 25 de abril de 2019, la web de Lecturas se preguntaba sin Paula Echervarría tendría, o no, "un pie fuera de Mediaset". En declaraciones a este medio, la actriz ha aclarado que:

A día de hoy sigo, ¡ahí estoy! ¡Nadie me ha dicho que no!

Cuando leí lo que se había escrito, ayer llamé a Paolo y le dije, '¿ha pasado algo que yo no sepa?' Y me dijo que no. ¡Menos mal!