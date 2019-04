La nueva traición de Isa Pantoja a su madre y a su hermano justo después del arranque de 'SV2019'

El 25 de abril de 2019 fue un momento histórico para la televisión. Media España vio como Isabel Pantoja se tiraba desde el helicóptero de ‘Supervivientes 2019' y mientras, en plató sus hijos estaban a la gresca. Al día siguiente, Chabelita se estrenó como colaboradora de ‘El programa de A.R' y volvió a demostrar que, o bien la relación con su familia es espantosa, o bien que lo han planeado todo para dar de qué hablar.

EL TENSO REENCUENTRO ENTRE KIKO RIVERA Y CHABELITA EN ‘SV2019'

Mientras que Kiko Rivera e Irene Rosales concursaban en ‘Gran Hermano Dúo', Isa Pantoja concedió una exclusiva a Lecturas en la que hablaba de las adicciones de su hermano y criticaba a su cuñada. Concretamente, Chabelita dijo:

Irene me tendrá que aguantar porque soy la debilidad de mi hermano

Al salir de ‘GH dúo' a Kiko no le gustaron las declaraciones de su hermana y a ella no le gustó que su madre eligiera a su hijo y no a ella para defenderla en plató. Chabelita, sin embargo, es la defensora de Aneth, amiga íntima de ella y de Isabel Pantoja.

Nada más arrancar la gala de 'SV 2019', ambos hermanos se vieron las caras por primera vez en meses. Y mientras que Kiko dijo estar enfadado con Isa, ella ponía cara de pocos amigos. Jorge Javier Vázquez les ‘obligó' a reconciliarse pero seguían tensos.

CHABELITA VUELVE A LA CARGA EN ‘AR'

Al día siguiente, Isa Pantoja se estrenó como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa' para comentar el reality y, por su puesto habló de su hermano no en muy buenos términos:

Lloré por ver a mi madre saltar del helicóptero pero sobre todo, por ver a mi hermano como le vi. Me esperaba que o que se enfadara conmigo o que se llevara bien, pero no me esperaba esa ironía. Fue muy incómodo, Había tenido dos semanas para hablar conmigo pero no ahí. Llevaba tanta rabia dentro que por eso lloré.

Es decir, que a Chabelita el salto de su madre le dio igual, lo que a ella le importaba era que su hermano la había humillado públicamente.

Yo di una entrevista y creo que no dije nada malo de Irene. Él ha dado exclusivas sobre mis exs y sobre mí y yo no he dicho nada, ni tengo que decirlo porque es mi hermano.

Y para su madre (quien se encontró con su examiga Chelo García Cortés en Honduras), Chabelita también tuvo un par de ‘zascas':

La vi ayer muy cortada. No se esperaba el encuentro con Chelo. Mi madre es muy exagerada y no volvió a ver a Chelo. Mi madre sabía perfectamente que iba a ir Chelo.

Una pregunta: ¿No se supone que Isa es la defensora de Aneth? Es que no ha hablado de ella en ningún momento.