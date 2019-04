El acuerdo secreto entre Isabel Pantoja y Vasile que puede hundir Telecinco para siempre

'Supervivientes 2019' podría quedarse sin Isabel Pantoja en menos de un mes. La tonadillera podría irse sin pagar indemnización alguna, lo que es absolutamente injusto para el resto de concursantes.

Tenemos Isabel Pantoja para rato pero no sólo en 'Supervivientes'. Al parecer, el contrato de la tonadillera con Mediaset España incluiría no sólo su participación en el reality de más éxito de los últimos años, sino una entrevista personal (y suponemos, que amable) y un talent show entre otros tantos proyectos. Mediaset tiene previsto contar con la Pantoja en un total de seis formatos, por lo que no quiere desgastar la imagen de la folklórica.

Tal y como informa Bluper, una de las cláusulas del contrato entre Isabel Pantoja y el grupo de comunicación, es que la cantante podría abandonar ‘Supervivientes 2019 cuando quisiera y sin pagar penalización alguna en un plazo de entre dos y cuatro semanas.

Esto es absolutamente injusto, no sólo porque el resto de concursantes si tienen la obligación de pagar una multa en caso de abandono, sino porque supone una estafa al espectador.

Según el mencionado medio, Mediaset no quiere quemar la imagen de Pantoja dentro del concurso y de cara sus futuras participaciones.