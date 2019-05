La cara de luto que se les queda a Otegi, Maduro e Iglesias: Jordi Évole da la espantada de 'Salvados'

¡Menuda cara de luto que se les ha debido de quedar a los Arnaldo Otegi, Nicolás Maduro, Pablo Iglesias y demás patulea independentista-golpista que estaban acostumbrados a las amables entrevistas de Jordi Évole en 'Salvados' -Las redes acribillan a Jordi Évole por tildar de "fascista" al partido que fundó Ortega Lara cuando él se abrazó al terrorista Otegi-.

La noticia saltaba la noche del 2 de mayo de 2019, Jordi Évole abandonaba 'Salvados' y lo anunciaba en la entrevista que Pablo Motos le hacía en 'El Hormiguero' (Antena 3) -La jeta de Évole, el amigo de Otegi bien pagado de Atresmedia, no tiene límites: "El 1-O habría votado tras ver las hostias"-.

Esta no es una noche cualquiera.

Con estas palabras inició Pablo Motos la emisión de 'El Hormiguero' del 2 de mayo de 2019. Tenía razón. Jordi Évole visitaba, por enésima vez, el programa de Antena3 pero lo hizo para anunciar su adiós a 'Salvados', el formato que le ha endiosado durante los últimos 11 años -Santi Abascal fulmina a Évole: "No insista con esa entrevista; no me deja mi madre porque le cae fatal desde que entrevistó a Otegi"-.

Yo llevo once años haciendo 'Salvados'. Es el programa de mi vida. Difícilmente haré otra cosa con las dimensiones de 'Salvados'. La entrevista con el Papa fue como la gota que colmó el vaso y sentí que se había cerrado un círculo Es momento de dar un relevo, yo quiero que siga 'Salvados', pero yo, a partir de la temporada que viene no presentaré 'Salvados'

Creo que a veces hay que mover piezas. Creo que es un momento para dejárselo a otra persona y que le imprima su trabajo, su personalidad. Depende de las circunstancias, pero de momento la temporada que viene tendrá a otro presentador que hará que no me echéis de menos.

A pesar de dejar su puesto como presentador de 'Salvados', Jordi Évole continuará ligado al programa de reportajes, dado que su productora Producciones del Barrio es la encargada del formato -'Zasca' a Jordi Évole por celebrar los resultados del PSOE: "Así puedes entrevistar a más dictadores"-.

Évole regresa de Caracas con un síndrome de Estocolmo de libro: "Maduro es muy empático en las distancias cortas y con carisma"

¿ES POSIBLE UN ‘SALVADOS' SIN JORDI ÉVOLE?

Hay varias 'bombas' por analizar: Primero, ¿se puede concebir un ‘Salvados' sin Jordi Évole? Por un lado, torres más altas han caído. Ha habido emblemáticos programas que han sobrevivido a sus presentadores originales y ‘viceversa' (sí, es un juego de palabras). Pero hay formatos que llevan en su ADN el alma de sus creadores y presentadores. ¿Nos imaginamos ‘Cuarto Milenio' sin Iker Jiménez, ‘Planeta Calleja' sin Jesús Calleja o 'El Hormiguero' sin el mencionado Pablo Motos? No. Pero todo puede pasar -Évole 'olvida' preguntarle al sátrapa Maduro por los secuestrados y torturados en La Tumba y El Helicoide-.

Es cierto que Évole se ha estancado. Lleva años siendo un referente periodístico para muchos y un manipulador para otros, pero siendo una estrella televisiva para todos. Eso sí, estar siempre encorsetado en un mismo formaro, quema. Pero, evidentemente, palos le han caído a Évole por hacer sus entrevistas con un peculiar olfato inclinado hacia la izquierda. -Guerra desenmascara a un Jordi Évole más envuelto en la estelada que nunca: "¡No suelta usted lo de Cataluña! Será que tiene que justificarse ¿eh?"-.

'Salvados' marcó, desde sus inicios, el tono de laSexta, esa tendencia política y progresista que ha vertebrado el éxito de la segunda cadena de Atresmedia. Guste o no, Jordi Évole y sus reportajes han marcado la última década televisiva y ese es un peso muy grande -Antonio Naranjo contra Jordi Évole: "Lo que tú hiciste con Mercadona no es periodismo"-.

Évole convierte 'Salvados' en un spot publicitario de los separatistas catalanes

El catalán va a seguir teniendo éxito. De eso no cabe duda. Confiamos que Atresmedia va a mimar y a promocionar como a pocos su próximo proyecto. El público, su público, le es fiel, y va a darle una oportunidad. Eso sí, que ‘Salvados' sobreviva sin él es otra historia. Desde luego, golpistas como Jordi Cuixart lo echarán mucho de menos -Jordi Évole se lleva un buen revolcón en Twitter por exigir la libertad de los golpistas catalanes-.

¿Quién será el 'afortunado' que sustituya a Évole en su programa emblema? El 'marrón' es importante. La sombra de Évole será pequeña en la realidad pero eterna en lo figurado. No va a ser fácil estar a su altura -Jordi Évole, el hombre del millón de euros: el de 'Salvados' se llena los bolsillos gracias al "contrato de larga duración" firmado con Atresmedia-.

O fichan a una estrella (¿Alguien ha pensado ya en Ferreras, Mercedes Milá o Ana Pastor?) o pinta mal la cosa.

Sí, la historia de la TV y de la fama ha demostrado algo es que nada es seguro. Puede que exista de un 'Salvados' D. J. (Después de Jordi) pero, de momento, serán muchos los que le echen de menos -Así es la fortuna de Jordi Évole-.