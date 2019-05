¡Basta ya de engaños!: Así nos están manipulando Telecinco e Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019'

Telecinco necesita que Isabel Pantoja se quede en 'SV2019'. Ha pagado mucho por ella y la quiere mantener por ello da la sensación de que sólo se emiten vídeos sobre la tonadillera. Por otro lado, la familia Pantoja ha vuelto a demostrar que lo suyo es puro negocio, que lo que venden es mentira.

El jueves 2 de mayo de 2019, durante la segunda gala de ‘SV2019', Isabel Pantoja lo pasó mal: se lesionó las rodillas, Toñi y Encarna Salazar la pusieron a parir a sus espaldas y se repasaron sus enfrentamientos con Carlos Lozano y con Mónica Hoyos.

La tonadillera estaba mal, tanto que amenazó con tirar la toalla. Peligro. Puede hacerlo y sin consecuencias económicas. Y es que, tal y como informó Bluper, un par de días antes, Pantoja habría firmado una clausula con Mediaset por la que podría abandonar 'SV2019' antes de las primeras cuatro semanas, sin pagar indemnización alguna.

Isabel se puso a llorar en medio de la gala. La situación era desesperante. Y, de repente, el milagro. Jorge Javier Vázquez le comunicó a la folklórica que, por votación popular, había sido elegida como la ‘Mejor Superviviente' de la semana, lo que le dará derecho a descansar en una cama con almohadas y sábanas.

Este premio era el empuje que Pantoja necesitaba para seguir. Parecía tan perfecto que era difícil de creer. Pero tiene su lógica que si te preguntan quién es el mejor superviviente del reality la gente vote por Isabel. Sólo han sacado vídeos de ella durante la última semana.

Si se pregunta a cualquier espectador, no fanático, del programa, el que consume solo algunas galas y no enteras, te dirá que sólo aparece Pantoja como protagonista. No es verdad pero sí que la tonadillera es la gran protagonista del show. Es lógico. Su fichaje ha hecho de ‘SV2019' el reality más visto de los últimos años.

A no ser que cambien mucho, pero muchísimo, las cosas, Pantoja va a ganar ‘Supervivientes 2019'. Eso está claro.

El problema de Isabel, ahora, no son sus peleas en Honduras, es su familia. Kiko Rivera no va a apoyar más a su madre en el plató porque no ha llegado a un acuerdo económico con la productora.

Kiko y su mujer se embolsaron 30.000 euros semanales por sus tres meses en ‘GH Dúo' y Pantoja ha fichado por Mediaset por 2 millones de euros pero quieren más.

Nos quieren vender que como familia se quieren mucho peor sólo se mueven por dinero. Entonces, cada vez que la Pantoja llore en Honduras, no nos lo vamos a creer.