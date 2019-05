El gran cabreo de Chabelita en 'El programa de Ana Rosa'

Chabelita y su hermano, Kiko Rivera, no se dirigen la palabra. O eso dicen. O eso venden. Y es que ya ha quedado claro que todo lo que le ocurre a la familia Pantoja se utiliza para ganar dinero. Y si no pasa nada, se inventa. El 3 de mayo de 2019, Chabelita volvió a hacer caja en ‘El programa de Ana Rosa' al atacar a su hermano.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Mientras que Kiko Rivera e Irene Rosales concursaban en 'Gran Hermano Dúo', Isa Pantoja concedió una exclusiva a Lecturas en la que hablaba de las adicciones de su hermano y criticaba a su cuñada. Concretamente, Chabelita dijo:

Irene me tendrá que aguantar porque soy la debilidad de mi hermano

Al salir de 'GH dúo' a Kiko no le gustaron las declaraciones de su hermana y a ella no le gustó que su madre eligiera a su hijo y no a ella para defenderla en plató. Chabelita, sin embargo, es la defensora de Aneth, amiga íntima de ella y de Isabel Pantoja.

Cuando arrancó la primera gala de 'SV2019', los hermanos Pantoja Martín no se hablaban. Kiko dijo que se había enfadado con Chabelita. Fingieron hacer las paces en directo pero no fue así.

KIKO Y EL DINERO

Kiko Rivera ya no aparecerá en las galas de ‘SV2019'. Quedó claro el 2 de mayo de 2019. El DJ no ha llegado a un acuerdo económico con la productora del programa, cuando los defensores no cobran por ir. Pero a Kiko sólo parece importarle el dinero, por eso es tan fácil suponer que el 'cuento' con su hermana también es una estrategia para llenarse los bolsillos.

Es más, esa misma semana, Kiko publicó en la revista Semana su 'autobiografía' (ver para creer) y en ella se mencionaba su adicción a las drogas, su relación con su madre y con su hermana, recordando así la adopción de esta.

EL CABREO DE CHABELITA:"YA VALE DE ATACARME TODO EL RATO CON LO MISMO"

El 3 de mayo de 2019, Isa Pantoja acudió a 'El programa de A.R' para hablar de la gala de ‘SV' del día anterior pero quiso mandarle un par de recados envenenados a su hermano: