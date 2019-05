Jordi González demuestra lo mal presentador que es: ¿por qué se permite insultar a una concursante de 'SV2019'?

El domingo 5 de mayo de 2019, durante el debate de 'SV2019', Jordi González abroncó y humilló a una de las concursantes, Violeta Mangriñán. Posiblemente, el presentador tenía razón en su discurso aunque no en las formas. ¿Era necesario ese linchamiento?

¿Por qué Jorge Javier Vázquez es tan bueno presentando las galas de ‘Supervivientes'? Por su humor. Humilla a los concursantes como el que más pero lo hace con rapidez, con gracia, con sentido del espectáculo. Jordi González no es así, por eso, cada vez que conduce un programa, a la audiencia se nos hace cuesta arriba. No es mal presentador, pero para hacerse cargo de realities como estos se necesita más chispa, ser menos arisco.

Lo que pasó el domingo 5 de mayo de 2019 durante el segundo ‘Conexión Honduras' de este año, fue especialmente incómodo. Una de las concursantes, Violeta Mangriñán, tuvo que ser evacuada.

La extronista llevaba días sin comer ni beber por su alterado estado mental. Está angustiada por cómo su novio puede estar viendo su acercamiento con Fabio y eso le ha provocado una continua ansiedad.

El ayuno le ha provocado a Violeta vómitos y deshidratación, por lo que han tenido que intervenir los médicos del programa

El conflicto llega cuando se sospecha de que Violeta está haciendo todo esto para abandonar el reality sin necesidad de pagar indemnización. Es posible. Desde el comienzo esta chica ha querido llamar la atención desde el primer momento y ha provocado conflictos donde no los hay.

Estamos de acuerdo de que Violeta no es la concursante ideal pero Jordi González la hizo buena cuando la entrevistó en directo.

El presentador, muy desagradable, le dijo:

Ella, llorando, se defendía:

Lo único que quiero es estar bien y volver. Me encontraba fatal, pensaba que me moría. Yo lo último que quiero es marcharme de aquí.

Llevo un día entero diciendo que quiero estar bien para volver; así que a mí, juegos raros no. Me has querido dejar fatal.