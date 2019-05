¿Cuál es el problema de 'Brigada Costa del Sol'? Que es aburridísima y los actores no vocalizan

Actores guapos, ‘machotes' y famosos, fotografía bonita, elegante puesta en escena, tríos amorosos, drogas, humor, Andalucía y una promoción excesiva. Todo esto y más ha precedido al estreno de ‘Brigada costa del sol', la nueva serie de Telecinco. ¿Qué podía salir mal? Que tras los 140 minutos que ha durado el estreno, pocos son capaces de saber de qué trata.

Sigo en Twitter el estreno de ‘Brigada Costa del Sol' y 9 de cada diez comentarios son negativos. La inmensa mayoría de los tuiteros han puesto a parir la nueva serie de Telecinco y de ellos, el 80% se queja de que hayan contratado a actores no andaluces que fuerzan sus acentos. Tienen razón. Lo que no entiendo es que ‘ Vivir sin permiso' (ficción de la misma casa que se supone que se enmarcaba en Galicia pero sin intérpretes autóctonos) fuese un éxito.





Con ‘Brigada Costa del Sol', Telecinco ha hecho lo de siempre: Copiar y poner actores guapos y famosos para asegurarse a las carpetistas de turno. Es la fórmula que les ha funcionado antes. Mezclan nombres como los de Hugo Silva, Jesús Castro o Álvaro Cervantes, con una trama de narcotráfico (tan de moda... hace dos años) y triángulos amorosos y creen que lo tienen todo resuelto. Pues va a ser que no.

Leo en Twitter a andaluces muy ofendidos porque a los actores protagonistas no se les entiende, porque imitan mal su acento. ¿Esperaban otra cosa? Los actores no se han currando NADA sus personajes pero porque tampoco se lo han pedido. Y es una lástima. La serie está bien rodada, mejor iluminada y correctamente concebida.

'Brigada Costa del sol' es más ‘Narcos' (Netflix) que ‘Fariña' (Antena3) y ese el fallo. En la segunda apostaron por lo auténtico, aquí por la masa y el populismo. Han fallado.

El acento de los actores me da igual. Lo que me molesta de ‘Brigada costa del sol' es que no sñe de qué va. Me he aburrido. Y mira que el planteamiento es atractivo- un grupo policial en el Torremolinos de la Transición, pionero en frenar el tráfico de drogas- pero no me he enterado de nada.





Primero, nos han querido vender los 140 minutos del estreno (dos capítulos seguidos) como un ‘evento cinematográfico' cuando, en realidad es un "a ver quién la tiene más grande" con Antrena3.

Si en Atresmedia han empezado a hacer series de 50 minutos, llega Paolo Vasile y dice: "triplico la duración y lo peto". Puede que ‘Brigada Costa del Sol' triunfe -a estas alturas, ya no apuesto por nada- pero sólo puedo decir que el estreno se me ha hecho soporífico. Eterno. Inútil. No me han interesado los personajes, no hay dilemas morales, ni tensión, ni entiendo a los actores. En definitiva, me da igual. Una lástima. Prometo que tenía ganas de que me gustara.