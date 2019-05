Lo que nadie puede creer: la confesión más brutal de Jorge Javier Vázquez sobre Belén Esteban

Dos semanas después de su regreso a Telecinco tras el ictus que sufrió, Jorge Javier Vázquez ha querido hacer examen de conciencia, admitiendo sus errores para con sus seres queridos, en especial con la mismísima Belén Esteban.

Tras sufrir un ictus que dejó muy preocupados a sus seres queridos y seguidores, Jorge Javier Vázquez estuvo de baja más de un mes y el jueves 25 de abril de 2019 regresó para presentar la nueva edición de ‘Supervivientes'.

Una semana más tarde, el presentador estrella de Telecinco regresó a otro de sus programas, ‘Sábado Deluxe' pero no sólo como conductor sino como invitado. Allí, fue entrevistado, primero, por su colaboradora y amiga Belén Esteban y ambos tuvieron una conversación que le ha dejado un profundo poso al catalán.

El martes 7 de mayo de 2019, Vázquez publicó en su blog habitual de Lecturas un post dedicado a belén Esteban y a la relación que ha mantenido con ella durante años:

Llevo cerca de veinte años a su lado y me sigue sorprendiendo. El sábado tuvo la valentía de confesar en directo que se había sentido muy egoísta porque sentía que yo no le prestaba toda la atención que ella necesitaba. Y a lo mejor tiene razón: si todos me dicen que soy poco cariñoso, por algo será.

Aprovechó para regalarme un San Judas Tadeo que había ido a comprar al Madrid de los Austrias, creo que a la calle Bordadores, que es justamente la calle en la que yo vivía antes de mudarme a las afueras. Belén fue con su hija, y fue ella la que ante la indecisión de la madre le empujó a comprarme un San Judas inmenso. "Este, mama" -así, sin acento-, cuenta Belén que le dijo su hija. El San Judas preside ya mi mesilla de noche porque, como me apunta Bibiana Fernández en un mensaje de voz: "Lo importante es el cariño con el que ella te lo da". Qué agradable y qué emocionante es volver a casa.