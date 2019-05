Lo que no sabías del regreso de María Teresa Campos a la TV: ¿cuándo sucederá? ¿Ha 'enchufado' a sus hijas?

Las Campos se están recuperando. O no. Después de romper con Mediaset, María Teresa y sus hijas ya tienen nuevo proyecto y ha sido la matriarca la que ha anunciado la fecha de su regreso a la pequeña pantalla. De momento, hay muchas preguntas en el aire.

EL FINAL DE LAS CAMPOS EN MEDIASET

Cuando, hace más de 15 años María Teresa Campos abandonó las mañanas de Telecinco por A3 no sabía lo que se le venía encima. En su cambio de cadena, la periodista se sintió poderosa (tanto que llegó a insultar a Paolo Vasile en directo) pero fracasó y tuvo que regresar a Mediaset con el rabo entre las piernas.

María Teresa se llevó consigo a sus hijas Terelu (delante de las cámaras) y Carmen (detrás, como directora). Durante años, las Campos volvieron a tener cierto prestigio en Telecinco. La matriarca triunfó en ¡Qué tiempo tan feliz! Mientras que Terelu era colaboradora y presentadora sustituta de ‘sálvame' y el ‘Deluxe'

A María Teresa le quitaron ¡Qué tiempo tan feliz' y tras dos años sin hacer nada, en abril de 2019 Mediaset España decidió no renovarle el contrato. Fue la primera en caer

Luego Le tocó el turno a Carmen Borrego, quien, primero abandonó ‘Sálvame diario' y tras su polémico paso por el reality ‘Sálvame okupa', no la hemos vuelto a ver en Telecino.

Y por último, el 22 de abril de 2019, Terelu Campos, tras una bronca en directo, se fue de ‘Sálvame' jurando que no volvería jamás.

¿QUÉ SERÁ DE LAS CAMPOS?

La situación económica del clan no es muy boyante, las tres necesitan trabajar. Se ha rumoreado de todo, Por ejemplo, que Terelu y su hermana habrían fichado por otros espacios de Telecinco como ‘Viva la vida' o ‘El programa de Ana Rosa'. Pues va a ser que no.

Según comentó la presentadora de ‘Sálvame', Carlota corredera, a finales de abril de 2019, María Teresa habría fichado por una cadena pública y se habría llevado a sus hijas con ella- Y luego, Terelu se queja de que la llamen "enchufada"...-.

Si hay que apostar, casi seguro que se van a Telemadrid, cadena autonómica que tantas alegría le dio a Terelu en el pasado.

¿CUÁNDO VOLVEREMOS A VER A MARÍA TERESA?

De momento, todos son rumores, pero hay algo seguro: el mes en el que volveremos a ver a María Teresa Campos (¿y a sus hijas?) en TV.

La encargada de dar la noticia ha sido la periodista Pilar Eyre desde su blog de la revista Lecturas:

Tic-tac, tic-tac... ¡Cuenta atrás! Para que veamos a María Teresa Campos en un nuevo programa, tan grande como ella se merece. "Espero que muy pronto pueda dar una buena noticia", me confiesa, ilusionada, "no es nada de lo que se comenta por ahí, ¡solo lo sé yo, y me callo, pero como callo, los demás inventan!

Le pregunto más detalles del nuevo programa. La querida amiga aprieta los labios. Me pongo de rodillas y le pido por caridad que me dé una fecha, primavera, verano, otoño... Al final, a regañadientes, concede: "Octubre"