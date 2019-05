Se le cae el pelo a Paolo Vasile: nuevas acusaciones de 'tongo' ensombrecen 'Supervivientes'

Intensa tercera gala de ‘Supervivientes 2019' la que se vivió el 9 de mayo de 2019 en Telecinco. Pasó de todo pero un viejo fantasma volvió a sobrevolar sobre el reality, el del tongo. ¿Hay favoritismos en Honduras? Obviamente, pero no esperábamos otra cosa.

¿TRATOS DE FAVOR?



Isabel Pantoja tiene trato de favor en ‘SV 2019'. Eso no lo duda nadie pero no hay que extrañarse. Es la gran estrella del concurso, la que ha convertido el reality en el más visto de los últimos años, en todo un fenómeno social. Es lógico que cuando la folklórica dice que se va, la intenten retener como puedan. También es sensato que cuando la madre de Chabelita está en crisis, se le 'regale' una cama a compartir con su objeto de deseo, Colate, o que manden a un rincón (al palafito) a su ‘archienemigo' Carlos Lozano (en otros concursos ni le hubiesen regañado).

También es verdad que Pantoja, hoy por hoy, sería nadie sin la presencia de Lozano. A este también hay que ‘cuidarle'. Anoche, durante la tercera gala, en Twitter se quejaron porque, al parecer, el programa habría ‘cuidado de más' a Carlos y a Colate en la prueba de líder que a otros compañeros.

La prueba en cuestión era la clásica lengua de fuego. Los concursantes, empapados, deben de aguantar el máximo tiempo posible una llamarada que apunta hacia su persona y que se va acercando progresivamente pero que jamás les toca.

Fueron muchos los usuarios d ela redes sociales los que destacaron que mientras que a Omar la lengua de fuego casi le rozaba la piel, Colate y Carlos Lozano la tenían más alejada. ¿Es verdad? En parte. Hay que tener en cuenta que Omar se inclinó hacia delante y que aguantó menos que sus compañeros, por lo que la llama no llegó a su punto más álgido.

Las acusaciones de tongo son un clásico en todos los realities y en Telecinco ya han demostrado que les da igual. Nunca hacen caso y , aún así, la gente sigue viendo estos concursos y sigue pagando por votar.

VIOLETA SE VA Y LOLI ES EXPULSADA

En otro orden de cosas, Violeta abandonó el programa por un "asunto personal" pero no entró en detalles. Se supone que va a volver pero con esta chica no se sabe. La extronista se ha pasado dos semanas haciendo de todo para irse (semi-huelga de hambre incluída) y al final, lo ha ‘conseguido'. Pregunta: ¿Por qué en otras ocasiones, la productora sí ha contado los motivos de la marcha de otros concursantes y aquí no?

Loli Álvarez ha sido expulsada y un servidor aún no sabe por qué. Vale que es muy drama-queen y que es muy falsa en sus aspavientos pero es divertidísima como pocas.

Y volviendo a los favoritismos de Pantoja, un apunte: No sólo vimos cómo dormía con Colate (castamente, por su puesto) sino que el programa le mostró cómo su foto ya decora los pasillos de Mediaset. Eso esconde un mensaje Implícito: Vasile ya quiere a la Pantoja, es una de los suyos, la va a cuidar. Hasta que se harte.