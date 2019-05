Lo que han hecho las Azúcar Moreno y Jordi González en 'Supervivientes 2019' ha sido de vergüenza ajena

Amenazaron con hacerlo, se echaron para atrás pero, al final, el 12 de mayo de 2019, las Azúcar Moreno tiraron la toalla en ‘Supervivientes 2019'. Encarna y Toñi Salazar abandonaron durante el ‘Debate' del reality y, sinceramente, pocos las echarán de menos.

Estamos tristes pero hemos tomado esta decisión en firme. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y no encontramos la forma de entrar en el juego. Lo sentimos por la audiencia, la productora y el programa, pero cuando no puedes, no puedes