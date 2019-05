Los famosos y los horrores de internet: Tania Llasera toca fondo ante lo más grave que le ha ocurrido

Los famosos son los primeros que sufren el nuevo mal de las redes sociales: Las fake news. La última víctima ha sido la que fuera presentadora de Telecinco, Tania Llasera, quien ha decidido tomar medidas legales.

Según ha publicado Tania Llasera en su cuenta oficial de instagram, ha sido víctima de varios casos de fakes news además de ver como una marca de medicamentos dietéticos ha utilizado su imagen sin su permiso:

La moral no se paga con dinero. La ética y la coherencia que tengo no me permiten comulgar con algo como esto. Me asquea enormemente que se use mi imagen al revés cronológicamente para mentir, estafar y embaucar.