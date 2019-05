La venganza definitiva de las Campos contra 'Sálvame': Lo que nadie esperaba que pudiera pasar

Las Campos ya no están en Mediaset, es la hora de la venganza. El miércoles 15 de mayo de 2019, Terelu fue portada de Lecturas poniendo a parir a sus compañeros de 'Sálvame'. Eso era algo previsible. Lo sorprendente fue lo que sucedió esa tarde en el programa de Telecinco. Belén Rodríguez, íntima amiga de las Campos, confesó que le han dado de lado.

LA EXCLUSIVA DE TERELU



Primero fue María Teresa Campos, quien se fue de Mediaset tras finalizar su contrato y después de estar años sin trabajar . Luego le tocó el turno a su hija menor, Carmen Borrego, quién se fue de ‘Sálvame' tras ser criticada por sus compañeros. Y por último, Terelu huyó del programa y juró no volver jamás después de que los colaboradores continuaran machacando a su hermana.

Se supone que Las Campos regresarán a la tele en breve y en otra cadena y el 15 de mayo de 2019, pasó lo más previsible: Terelu Campos dio una exclusiva en Lecturas.

En primer lugar, la periodista relató el calvario sufrido tras su reconstrucción de pecho.

Y sobre sus espantadas de ‘Sálvame', Terelu dijo:

Me resulta muy triste y doloroso recordar esa tarde. Aquella tarde llegué al límite, no aguantaba ni un segundo más. Ahora no veo el programa porque no soy masoquista. Abandonar el plató ha sido para mí un auténtico fracaso.