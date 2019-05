¿Nadie se ha dado cuenta que tanto 'SV 2019' como Jorge Javier Vázquez nos han tomado el pelo?

El 16 de mayo de 2019 regresó el Jorge Javier Vázquez más agresivo, aquel que en 2011 llamó "hija de puta" a Aída Nizar. El presentador de 'Supervivientes 2019' se enfrentó a las Azúcar Moreno y a Dakota de manera muy polémica, muy televisiva y poco educada. Pero hay truco...

¿POR QUÉ NO SE CUENTA LO QUE HA PASADO CON LAS AZÚCAR MORENO?

Los hechos ya son de sobra conocidos: Cuatro días antes, las Azúcar Moreno habían abandonado 'Supervivientes 2019' porque, según ellas, sufrían un bloqueo mental. En Telecinco empezaron a cargar contra ellas alegando que habían estafado al programa.

El jueves 16 de mayo de 2019, las hermanas Salazar pisaron el plató y el resto ya es historia: Jorge Javier Vázquez las despreció, insultó y amenazó. Según el presentador, ellas lo tenían todo previsto para abandonar y han estafado al programa. Además, les dijo que tenían las puertas cerradas de Mediaset.

No dudo de que los argumentos de Vázquez sean ciertos, pero por qué no cuentan lo que ha pasado realmente. Sin dar detalles se puede pensar que el programa y la cadena están lavándose las manos y echando balones fuera. No se puede linchar públicamente a alguien sin explicar el porqué.

Las Azúcar Moreno tiran la toalla y dejan mal a Telecinco



¿LA BRONCA CON DAKOTA FUE JUSTA?

Otro momentazo: Isabel Pantoja habló con su hijo en directo y Dakota se quejó por los favoritismos que el programa le concede a la tonadillera. Entonces, Vázquez aseguró que estaba planeado que la joven charlara con su padre pero que por culpa de esa actitud no iba a haber conexión alguna.

Sinceramente, me dio la sensación de que estaba todo improvisado, que Vázquez se inventó lo del padre de Dakota para justificar el favoritismo a Pantoja. Por su puesto que la cantante es la niña mimada del programa y lo es porque me interesa más verla hablar con su hijo que a Dakota con su padre.

Eso sí, la actitud de Dakota fue impresentable y aplaudí el rapapolvo de Vázquez.

Al final, Jorge Javier, nos haya engañado o no, estuvo soberbio. Hizo bien su trabajo. Fue Trendic Topic durante horas.