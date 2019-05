Las confesiones más eróticas de Violeta 'Supervivientes 2019': "Me gusta el sexo con dolor"

Guste o no, y con permiso de Isabel Pantoja, Violeta es una de las grandes protagonistas de ‘Supervivientes 2019'. La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa' ha sido noticia por sus desplantes al programa, por su relación con Fabio y, ahora, por sus escandalosos comentarios sobre su vida sexual.

Omar Montes lo está pasando mal. El ex novio de Chabelita no puede dormir. Razón: a su lado están Violeta y Fabio haciéndose carantoñas y toqueteándose toda la noche.

Omar, harto, explotó:

Nadie puede dormir aquí con vuestros tocamientos. Me vais a pervertir a Mahi y eso no os lo consiento yo. Me encanta que lo hagáis pero no al lado nuestro