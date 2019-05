El peligrosísimo doble discurso de Jorge Javier Vázquez tras su ataque a Dakota en 'SV2019'

¿Ha vuelto el Jorge Javier Vázquez más soberbio y mezquino? Una semana después su bronca en directo con Dakota el jueves 16 de mayo de 2019 en la gala de ‘SV2019', el presentador reflexiona sobre lo sucedido y da un doble discurso inquietante.





LA BRONCA CON DAKOTA

Sucedió durante la tercera gala de ‘Supervivientes 2019'. Isabel Pantoja habló con su hijo en directo y segundos después Dakota se quejó por los favoritismos que el programa le concede a la tonadillera. Entonces, Vázquez aseguró que estaba planeado que la joven charlara con su padre pero que por culpa de esa actitud no iba a haber conexión alguna.

Sinceramente, dio la sensación de que estaba todo improvisado, que Vázquez se inventó lo del padre de Dakota para justificar el favoritismo a Pantoja.

Pero lo grave llegó cuando el presentador le dijo a la concursante:

Con los pollos que le montabas a tu padre en Hermano Mayor y ahora te mueres d e ganas de hablar con él.

Vázquez hacía referencia al pasado conflictivo de la joven, que se dio a conocer en el programa de Cuatro, tratando muy mal a sus progenitores.

Mensaje directo a Jorge Javier Vázquez: tú provocas el caos, después no te quejes

EL MEA CULPA DE VÁZQUEZ

Una semana después de lo sucedido, Jorge Javier ha reflexionado en el blog de su revista Lecturas y , para empezar, escribe:

Ayer, justo al finalizar la gala de ‘Supervivientes 2019', tuve movida con Dakota. Desde el mismo momento en que se inició, supe que aquello no iba a acabar bien. Y así fue. Volví a casa tocado y, al meterme en la cama, pensé que me había equivocado. Eso me alivió. Reconocer los errores libera. Lo malo de tener una noche conflictiva es que, al día siguiente, debes aislarte para no desestabilizarte más de lo necesario. De periódicos digitales solo leo eldiario.es y elconfidencial.com porque tienen muy diferenciada la parte que dedican a la televisión. Y las redes ni las miro. Sé que durante algunos días no podré entretenerme con los mensajes que me envían por privado. En Instagram le doy a "rechazar todo" y andando, que es gerundio.

Pero , a partir de ahí, el discurso pasa de la culpa a la justificación:

Pienso sobre lo efímero de la tranquilidad en la tele. La semana pasada todo eran halagos por la entrevista de Bertín; esta me dicen del mal que me tengo que morir. ¿Tanto habré cambiado en una semana? Me gusta que después de veinte años de profesión me sigan provocando inquietud esas situaciones porque quiere decir que mi trabajo me sigue importando y, sobre todo, que lo sigo respetando. Creo que en estas ocasiones lo mejor es estar en casa, hablar con el menor número de gente posible y reflexionar. No ser condescendiente con uno mismo, pero tampoco flagelarse.

Es fácil analizar los hechos de manera fría, así que no conviene martirizarse. Solo ser honesto con uno mismo y responder con sinceridad a la pregunta: "¿Lo hubieras hecho de otra manera?". En este caso, la respuesta es "sí". Me han contado -muy por encima, tampoco he querido indagar mucho- que ha molestado esta apreciación que le hice a Dakota y que dice algo así como: "Con los pollos que le montabas a tu padre en ‘Hermano Mayor' y ahora mueres por hablar con él".