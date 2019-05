Confesión brutal: lo que nadie sabía del día que le dieron un Ondas a Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha hecho una de sus confesiones más reveladoras e impactantes, y todo porque continúa afectado por la bronca que tuvo, 10 días antes, con Dakota, concursante de 'Supervivientes'.

LA BRONCA CON DAKOTA



Sucedió durante la tercera gala de ‘Supervivientes 2019'. Isabel Pantoja habló con su hijo en directo y segundos después Dakota se quejó por los favoritismos que el programa le concede a la tonadillera. Entonces, Vázquez aseguró que estaba planeado que la joven charlara con su padre pero que por culpa de esa actitud no iba a haber conexión alguna.

Sinceramente, dio la sensación de que estaba todo improvisado, que Vázquez se inventó lo del padre de Dakota para justificar el favoritismo a Pantoja.

Pero lo grave llegó cuando el presentador le dijo a la concursante:

Vázquez hacía referencia al pasado conflictivo de la joven, que se dio a conocer en el programa de Cuatro, tratando muy mal a sus progenitores.

A la semana siguiente, Vázquez le pidió disculpas a Dakota en directo y el sábado 25 de mayo de 2019, el presentador entrevistó al padre de la joven en el ‘Deluxe'.

LA CONFESIÓN DE JORGE JAVIER



El 27 de mayo de 2019, Jorge Javier publicó un post en su blog de Lecturas en el que volvía a reflexionar sobre su bronca con Dakota y la relacionaba con el día que le dieron el Ondas al mejor presentador. ¿Qué tienen en común ambas cosas?

En primer lugar, Vázquez admite que tuvo que reeditar el texto después de escribirlo:

Apreciación: escribí estas líneas antes de hablar con el padre de Dakota en ‘Sábado Deluxe' . Después de hacerlo, rectifico porque, en el transcurso de la charla, Paco -el padre- me contó que a Dakota le produce dolor que la relacionen con ese programa porque cierta gente lo utiliza como arma arrojadiza. No era mi intención. De hecho, durante la gala le recordé una de sus míticas frases que a mí me hacen mucha gracia -"De la cárcel, se sale, del cementerio, no"- y no advertí en ella sensación de incomodidad.

Y luego, admite lo mal que lo pasó el día que le otorgaron el premio Ondas:

Pero tras la explicación de Paco y después de ese momento de tensión que habíamos vivido Dakota y yo, la referencia al programa no estaba bien traída. No fue oportuna. Ojalá con el tiempo podamos reírnos de eso. No conozco mejor remedio que el humor para superar las épocas de tu vida más críticas. Durante algunos años, ‘Aquí hay tomate' fue mi particular ‘Hermano mayor'. Cuando una vez finalizado me hacían referencia a él, se me ponían los pelos de punta. Voy a contar algo que jamás he contado. Recuerdo que en la ceremonia de entrega de mi Ondas, la actriz Dulcinea Suárez tenía un número musical en el que se decía más o menos: "Que se habrán fumao los del jurao que se lo han dao al del Tomate". Por aquella época, yo ya estaba con ‘Sálvame' y la referencia a mi pasado me dejó clavado en el asiento. No era un ataque. Era humor. Reconciliarme con mi pasado me ha ayudado a entender eso.