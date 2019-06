Adrián Rodríguez, de la gloria a la ruina: así destroza 'SV' la vida de sus concursantes

Adrián Rodríguez es el claro ejemplo de juguete roto televisivo. El cantante y actor de series como ‘Física o Química', fue una auténtica estrella hace años pero apareció en ‘Supervivientes 2018' y , al parecer, arruinó su carrera. Así lo contó él mismo el martes 28 de mayo de 2019.

Adrián Rodríguez fue realmente conocido en nuestra televisión. Pasó de niño en ‘Los Serrano' a convertirse en uno de los personajes más populares y queridos gracias a ‘Física o Química' . Luego apostó por su carrera musical sin olvidar la actuación, triunfando también en la serie ‘Chiringuito de Pepe' en Telecinco.

Adrián, el mismo que juzgó en Twitter a las celebrities que participaban en ‘Splash: Famosos al agua', al final pasó por el aro y fichó por ‘Supervivientes 2018'.





Su experiencia en Honduras no pudo ser peor. Abandonó de forma abrupta el concurso y desde entonces no ha levantado cabeza. No ha vuelto a trabajar y ha tenido que vender todos sus bienes.

El martes 28 de mayo de 2019, Adrián acudió a ‘Sálvame' para explicar el mal momento que está pasando y cómo se sintió al abandonar ‘SV':

Irme así de ‘SV' me afectó a la autoestima, porque eres consciente de que te vas por la puerta de atrás. No he vuelto a trabajar, tuve que dejar mi piso y vender el coche. Ha sido jodido Estoy recibiendo tratamiento psicológico para aprender a gestionar la ansiedad.

No tengo miedo al futuro e intento mirar hacia adelante, pero sí que siento que he fallado a mis padres y a mi hermana"

Ha sido un año duro y, desde la distancia, veo que realmente fue una decisión muy rápida y muy arriesgada.

Teoría: ‘Sálvame' invitó a Adrián para advertir a las Azúcar Moreno y a cualquiera que pueda abandonar Supervivientes. Si te vas lo pa