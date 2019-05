Es terrible la forma que tiene 'Sálvame' de destrozar a sus colaboradores: Anabel Pantoja, hundida

'Sálvame' ha vuelto a demostrar que basa su éxito en el acoso y la destrucción de sus trabajadores. El miércoles 29 de mayo de 2019 le tocó el turno a Anabel Pantoja con varios frentes abiertos y muy dolorosos.

A ANABEL LE QUIEREN BOICOTEAR SU BODA

Una semana antes, Anabel Pantoja colgó en sus redes sociales su pedida de mano. Estaba ella en una sesión de fotos frente al mar cuando, por sorpresa, su novio, Omar Sánchez, se arrodilló y le pidió matrimonio.

La prima de Kiko Rivera estaba feliz, haciendo planes para su boda e ilusionada por tener una familia. Pero claro, para 'Sálvame', la alegría no vende y por ello, el 29 de mayo de 2019, Jorge Javier Vázquez le dijo a Anabel que el programa tenía preparado "un regalo" para ella. La joven se ilusionó pero era una ironía. En realidad, era el testimonio de un exnovio suyo que se quejaba de que la colaboradora hubiera rehecho su vida tan pronto con otro hombre. Tampoco era tan malo pero había más.

El plato fuerte llegó cuando Jorge Javier explicó que el programa había mantenido una conversación de 15 minutos con otro ex de Anabel Pantoja y que sus declaraciones eran devastadoras.

Este chico te tenía ganas.

Le dijo Jorge Javier Vázquez a Anabel Pantoja tras escuchar lo que dice este segundo exnovio de ella. La aludida no pudo escucharlo pero Kiko Hernández sí y coincidió con Jorge Javier

Anabel se quedó atónita. No sabía ni de quién hablaban. Tras escuchar solo un minuto, el presentador se quedó impresionado por el tono y Kiko Hernández aconsejaba:

Si confías en mí, no lo escuches.



Hazme caso, que si no la boda va a durar dos telediarios. No lo escuches porque te va a dar miedo.

Ella tuvo claro que no quería hacerlo:

Yo no tengo por qué vivir con miedo.

En realidad, todo esto es un cebo para mantener la atención. Al final, escucharemos las declaraciones. 'Sálvame' prefiere que no haya boda. Da más morbo y más audiencia.

ANABEL NO ADELGAZA

Desde hace semas que Anabel se enfrenta a su llamado Plan Pantoja, por el que ha tenido que someterse a un entrenamiento físico para adelgazar además de una terapia de coaching. Viendo que la prima de Chabelita no adelgazaba, el programa le puso entre las cuerdas: Si no se quitaba medio kilo, no le pagarían su sueldo de esta sección.





Para empezar, esta amenaza suena a acoso físico, algo absolutamente inconcebible. Y al final, Pantoja perdió. Ese miércoles se pesó y había engordado medio kilo. Y aunque se quitó los pantalones pensando que eso rebajaría su peso, no sirvió de nada.

Al final, Pantoja dijo que iba a donar su sueldo por su sección a una ONG del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.