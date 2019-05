Nuevo ataque brutal: ¿Por qué le tiene tanta manía Jorge Javier Vázquez a Carmen Borrego?

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a atacar a Carmen Borrego después de decir que le "daría de hostias" en el ‘Deluxe'. La menor de las Campos denunció el mal trato sufrido en ‘Sálvame' y el presentador no se lo perdona.

Carmen Borrego se fue de ‘Sálvame' y el sábado 25 de mayo de 2019 fichó como colaboradora de ‘Viva la vida' programa en el que se estrenó poniendo a parir a sus antiguos compañeros y describiendo ‘Sálvame' como una especie de tortura mental y física.

Esa misma noche, en el ‘Deluxe', Terelu Campos también hacía oficial su marcha del programa y fue allí cuando Jorge Javier Vázquez atacó sin piedad a Carmen Borrego por sus comentarios en ‘Viva la vida'.





Aquí no hay buenos ni malos. Las Campos sabían dónde se metían, nunca han querido ser personajes y se notaba que no soportaban trabajar en ‘Sálvame'. Han sido hipócritas y elitistas. Pero el programa no es mejor. Allí se fomenta el acoso. Hacen de la tortura un espectáculo y culpabilizan a las víctimas cuando no quieren participar.

Por eso llama especialmente la atención post que ha escrito Jorge Javier Vázquez en su blog de Lecturas sobre las hermanas Campos en el que intenta justificar lo injustificable.

Para empezar, el presentador sentencia que:

Se va Terelu cuando la que se tendría que ir es Carmen, porque a la vista está que no ha entendido que salir en la tele implica muchas veces estar en la picota. Terelu se va porque el ánimo no le da para más y la entiendo. Creo que emocionalmente necesita trabajar de una manera seria y rigurosa lo que le ha sucedido, porque intuyo que no lo ha hecho. Se ha dejado llevar, ha ido poniendo parches, no se ha enfrentado a sus bajones de ánimo, y ahora no sabe por dónde le da el aire. Está convencida de que se quiere ir, pero yo estoy convencido de que volverá. La voy a echar de menos porque la conozco desde el pleistoceno y porque todas esas cosas que a algunos les subleva a mí me hacen mucha gracia.

Y luego le toca el turno a Borrego:

Ha entrado en una espiral muy complicada que la va a llevar a sufrir muchísimo. Ve enemigos por todas partes, y cree que desde primera hora de la mañana el mundo se confabula para convertirla en una mujer desdichada. Y no solo es así, sino que es todo lo contrario. Por las razones que sea, Carmen lleva la tristeza dentro y, hasta que no la expulse, no podrá disfrutar de todo lo bueno que la rodea. Entre que le tengan envidia y que la compadezcan, Carmen Borrego opta sin ninguna duda por la segunda opción. Mala cosa. Escrito todo lo cual, me gustaría que Terelu y Carmen volvieran a ‘Sálvame' y que, además, se lo pasaran bien. Les sigo teniendo mucho cariño.

.