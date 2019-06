Alessandro Lequio cruza todas las líneas rojas contra Colate: "¡Pedazo de cerdo!"

No se habla de otra cosa en Telecinco que de la lata de chóped que Isabel Pantoja se zampó en Honduras. ¿La robó? ¿Ha sido el programa el que se la facilitó? La tonadillera ahora es la más odiada de la isla y el primero en atacarla ha sido Colate Vallejo Nágera, quién se ha ganado un gran enemigo, el mismísimo Alessando Lequio.

La lata de chóped que Isabel Pantoja consiguió en Honduras sigue siendo un misterio. Las imágenes salieron a la luz el jueves 30 de mayo de 2019, durante la gala de ‘Suvervivientes 2019' y se creó la polémica.

La cantante aseguró que se la facilitó el médico del reality, pero desde el programa lo desmintieron. El pirata olvidado o un robo de Isabel Pantoja también se barajan como hipótesis. Aneth incluso va más lejos y asegura que Chelo García Cortés puede haber sido cómplice en este enrevesado asunto.

El que más se cabreó contra la tonadillera fue Colate Vallejo Nágera, quien gritó y amenazó a Pantoja, acusándola de haber robado la lata de su grupo. Pero el domingo 2 de junio de 2019, en ‘Conexión Honduras', se demostró que Isabel no había robado nada.

El caso es que, al día siguiente, en 'El programa de Ana Rosa' se habló del tema y Alessandro Lequio se puso histérico atacando a Colate:

Lo que Colate le hizo el otro día a Pantoja me pareció terrorífico, rastrero, si me lo llega a hacer a mí en el internado que estuve yo, no llegaba a la noche... no se despertaba por la mañana. Lo de la lata lo superó absolutamente todo, si es por una cuestión de pureza, denuncias y no comes, no te la comes y acusas a Pantoja... ¡Pedazo de cerdo!