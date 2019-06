El golpe más bajo y rastrero de María Teresa Campos contra Telecinco: todos los detalles de su despido y mucho más

María Teresa Campos no perdona. Está sin trabajo pero en vez de aceptar su responsabilidad, echa balones fuera. Pero nadie sabe quién tiene la culpa en esta historia. ¿Se merece lo que le ha ocurrido o ha sido Paolo Vasile el que se ha portado mal?

María Teresa Campos llevaba dos años sin trabajar aunque cobraba de Mediaset España. Su contrato con el grupo le impedía irse a otra cadena pero el Consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, no le daba trabajo.

En marzo de 2019, finalizó el contrato entre María Teresa y la empresa, por lo que la periodista ya era libre. Eso sí, se fue humillada, ella y sus hijas (que han abandonado ‘Sálvame').

Sí, Vasile se ha portado mal con María Teresa pero ella no ha sido la única. A Jordi González o a Sandra Barneda le han hecho lo mismo en otras ocasiones. Y no sólo eso. La matriarca de las Campos se ha olvidado del día en que dejó Telecinco por A3 e insultó en directo a Paolo Vasile, por ejemplo.

¡Brutal recopilatorio de los enemigos de Mª Teresa Campos!: Desde Ana Rosa a Jorge Javier

María Teresa dice que tiene un nuevo proyecto profesional, que se resiste a retirarse (tiene problemas económicos) pero no da detalles.

Mientras, el 3 de junio de 2019, Campos ofreció una entrevista en Julia en la Onda, en Onda Cero, y se explayó con Julia Otero sobre su despido:

En mi ignorancia legal pensaba que si me contrataban, me daban trabajo. Pero si no te lo dan, mejor no hacerlo, porque te desacreditan a nivel profesional no dándole trabajo. Si lo llego a saber les digo: 'Me busco otra cosa, pero en ese momento...