Kiko Matamoros, el único que se ha atrevido a destapar la oscura verdad de Belén Esteban

Kiko Matamoros y Belén Esteban no se pueden ni ver, no es ningún secreto y el 4 de junio de 2019 asistimos a la enésima batalla en su guerra particular. El colaborador de 'Sálvame' destapó en directo las verdaderas deudas de la de Paracuellos con Hacienda.

El sábado 2 de junio de 2019 en el 'Deluxe' se sentaron Makoke, ex de Matamoros, y su nuevo novio, Tony Spina. Este se sometió a la prueba del polígrafo para aclarar, entre otras cosas, su relación con Makoke es o no un montaje.

Además, el extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa' se despachó a gusto con Matamoros. Y lo mismo hizo el resto de compañeros, incluida Belén Esteban que lleva años criticando a Kiko y señalándole como moroso, puesto que tiene una enorme deuda con Hacienda.

El martes 4 de junio de 2019, Matamoros acudió a ‘Sálvame' como defensor de la audiencia pero se pasó más de una hora hablando del polígrafo de Tony Spina y de Makoke.

En medio del debate, Matamoros le mandó un recado a Belén Esteban, que ese día no trabajaba:

No eres la persona más adecuada para reivindicar nada a nadie respecto de sus obligaciones fiscales

En seguida, las colaboradoras Belén Rodríguez y María Patiño (amigas de Esteban) saltaron en contra de Matamoros.

Belén Esteban no tiene ahora mismo ninguna deuda con Hacienda

Dijo Rodríguez.

Pero Matamoros lanzó lo que, seguramente, sea un nuevo drama dentro de ‘Sálvame':

No tiene ninguna deuda porque la pillaron.

Así, el exmarido de Makoke afirmó que Belén Esteban había cometido fraude fiscal pero que , al ser descubierta, tuvo que pagar una deuda durante años.

No tiene deudas porque le han hecho 3 inspecciones y ha tenido que pagar 700.000€. Cuando la cogió Toño [Sanchís], no había hecho una declaración de la renta.

Si ha tenido que vender su casa es porque le han pillado con el carrito del helado, no porque haya querido ir ella a la Agencia Tributaria.

.