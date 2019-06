La lista sexual de Isabel Pantoja y Chelo García Cortés que ha dejado atónitos a los espectadores de 'Supervivientes'

Como no hacen demasiado por sobrevivir en Honduras, Isabel Pantoja y Chelo García Cortés se aburren mucho y es por ello que el 3 de junio de 2019 vimos a las dos ‘amigas' rajando de lo lindo contra sus compañeros (otra vez) pero en esta ocasión se han atrevido a hacer una lista de sus preferencias sexuales dentro de ‘SV2019'.

Parodia de Isabel Pantoja y Chelo García Cortés en 'Supervivientes 2019'



Isabel Pantoja tiene un punto de adolescente que ‘mola'. Primero la vimos como una quinceañera cuando pensaba que Colate le estaba intentando seducir, aunque luego se demostró que no, que al ex de Paulina Rubio quien le gusta realmente es Mónica Hoyos (o puede que también sea una charada).

El 3 de junio de 2019, en los resúmenes de ‘Supervivientes' pudimos volver a ver a la Pantoja más juvenil, en una conversación con Omar Montes y Chelo García Cortés. Las dos mujeres tuvieron la típica charla de quinceañeras en las que hacen listas de los chicos que le gustan.

Chelo, que siempre ha defendido su bisexualidad a pesar de estar casada con una mujer, confesó que:

Antes me enrollo con Fabio que con Albert, me gusta más y me da más morbo.