Se le acabó el chollo a Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019': ¿Cuánto le queda en Honduras?

La audiencia ya se ha cansado de Isabel Pantoja. El 4 de junio de 2019, por primera vez, la tonadillera no fue salvada de la expulsión. La favorita del público ahora es Violeta mientras que la tonadillera ha querido largarse por enésima vez. Estamos ante el declive de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes 2019'.

Hasta ahora, cada vez que Isabel Pantoja era nominada, el público la salvaba la primera. Y qué casualidad que en cada ocasión, ella amenazaba con tirar la toalla pero al verse recompensada por la audiencia, decidía quedarse. Pero el martes 4 de junio de 2019 esta tradición se rompió.

Pantoja vio como, por primera vez, caía al agua de los nominados y era Violeta la favorita de la audiencia. ¿Qué ha pasado? En redes aseguran que el público ha castigado a la tonadillera por el caso de la lata robada, ya saben, aquella que se ‘encontró' Isabel Pantoja en la playa.

Pero de la lata ya sabemos que Isabel no la robó al grupo y que tampoco se la dio el equipo del programa. ¿Qué pasó? De momento no se sabe pero a Isabel no la han castigado por ello. No. Su problema es ese juego del tira y afloja al que está abonada.

Las 5 perlitas que Pantoja ha dedicado a Alejandro Albalá y su familia ¡sin censura!



Las continuas amenazas de abandono por parte de la cantante provocan ganas de decirle: ‘Anda y vete ya'. Además, ella que va de digna, fue pillada insultando cruelmente a Alejandro Albalá (ex de Chabelita) y a su madre. Una cámara oculta que le ha sentado muy mal a la audiencia.

Isabel Pantoja es arrogante, diva y caprichosa, el público ya se ha hartado. Lo gracioso es que ahora prefiere a Violeta que es mucho, muchísimo peor pero como es la ‘mala' oficial del reality y nadie la quiere, la audiencia la adora.

Isabel, al ver que el público ya le ha dado la espalda, quiso abandonar otra vez. Telecinco no se lo puede permitir. Como Pantoja se vaya de ‘SV2019' por la puerta de atrás, su imagen se va a venir abajo y podría afectar a los próximos proyectos de la cant